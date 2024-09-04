Справжній феномен природи: як виглядає восени Тунель кохання, що біля Рівного (фото)

Готуйтеся робити красиві світлини

Зараз українці все більше цікавляться усім національним: мовою, історією, культурою. А також є попит на відвідування цікавих місць. Нещодавно ми розповідали про відпочинок на озері Синевир. А зараз дізнайтеся більше про неймовірно красиве місце на Рівненщині.

Тунель кохання — саме так назвали природну арку, утворену гілками дерев біля залізничної колії у Рівненській області. Кожної пори року місце виглядає по-іншому й приваблює туристів. "Телеграф" розкаже більше про романтичну місцину.

Що подивитися

Тунель кохання розташований поблизу селища Клевань, що у Рівненькій області. Об'єкт є унікальним, адже нічого схожого у світі ви не побачите. Лише у 2017 році в Китаї створили подібний тунель біля міста Хефей. Також схожі природні об'єкти є на Київщині.

Залізнична колія повністю оповита листям, формуючи природну арку. Її створили ще під час СРСР, щоб перевозити військові вантажі. Зараз це популярне місце для туристів. Сюди часто приїжджають закохані, щоб відчути удвох романтику такого дива природи.

Подейкують, якщо пройтися зі своїм обранцем під тунелем, то ваші стосунки стануть міцнішими. А якщо загадати спільне бажання, то воно неодмінно здійсниться.

Також зараз у Тунелі кохання влаштовують романтичні фотосесії, знімають рекламу, використовують пейзажі для кіно. Деякі чоловіки також організовують пропозиції своїм жінкам у цьому красивому куточку.

Фото: Pokupon

Якщо вам хочеться дізнатися більше про історію Тунелю кохання, а також послухати цікаві легенди, варто замовити екскурсовода. Тоді відвідини цього місця стануть більш пізнавальними, залишаючи незабутні враження.

Як дістатися

Оптимально рухатися до Тунелю кохання власним транспортом. Для цього треба виїхати на автошлях Рівне-Луцьк (Н22). Тоді слід звернути на перетині з вулицею Центральною. Рухаємось до залізничної станції "Клевань". Ви доїдете до місця призначення всього за пів години.

Фото: Pokupon

Громадський транспорт також курсує. З будь-якого міста вам насамперед треба дістатися Рівного. А далі з Рівного є різні варіанти, як доїхати до станції, наприклад, приміський потяг Рівне-Луцьк. Виходимо на станції "Клевань".

Також до тунелю можна доїхати рейсовим автобусом з Рівного. Дорога займе у вас близько 45 хвилин.

Де зупинитися

У селищі Клевань, біля якого і розташований Тунель кохання, не багато пропозицій, де можна переночувати. Утім, можна знайти кілька готелів, де ціни стартують від 900 гривень за добу на 2 осіб.

А ось у Рівному — великий вибір. Можна зупинитися в приватних помешканнях за 500-600 гривень за добу. А за комфортний номер у готелі на 2 осіб доведеться віддати від 900 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, про неймовірно красиве місце на Житомирщині. Там можна побачити воду бірюзового відтінку.