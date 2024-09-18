"М.С.Л." запустив унікальну льодову арену на Київщині і вже 10 років стабільно її підтримує

Спортцентр у Богуславі став сучасним зручним хабом, де всупереч війні продовжують виховувати зірок спорту, проводити змагання та організовувати яскраве дозвілля

Цьогоріч спортивна арена "Льодограй" у Богуславі на Київщині відзначає десятиріччя з дня запуску. В планах комплексу — розширення послуг та функціоналу, а також продовження і поглиблення спортивного напрямку цього центру. Про це заявила директорка "Льодограю" Юлія Цісаренко, коментуючи досягнення і важливість цього хабу для столичного регіону та країни.

Нагадаємо, 10 років назад завдяки підтримці оператора державних лотерей "М.С.Л." у Богуславі вдалося відкрити сучасну унікальну арену міжнародного рівня. Це єдиний приклад, коли оператор держлотерей взяв на себе таку важливу соціально-спортивну місію і реалізував на практиці такий серйозний проєкт. У планах — його масштабування по всій країні.

За словами топменеджеркині, в Україні немає подібних прикладів, "щоб інші оператори держлотерей, не кажучи вже про всілякі там казино чи беттінгові компанії, протягом десятиліття настільки багато і системно вкладали такі величезні кошти у соціальну чи спортивну інфраструктуру".

"Зусиллями "М.С.Л.", місцевої влади та групи ентузіастів нам вдалося побудувати не просто каток, а повноцінний спортивний об'єкт, який використовує сучасні технології та відповідає кращим європейським стандартам", — розповіла вона.

Цісаренко також зазначила, що попри війну та безпекові загрози на базі УНТЦ "Льодограй" функціонує школа фігурного катання, школа хокею з шайбою, на ковзанці тренується аматорська команда хокеїстів "Шершні".

Окрім цього спорткомплекс запровадив групу "Вихідного дня" для відвідування занять по фігурному катанню з інструктором. Також "Льодограй" пропонує години вільних катань для всіх охочих.

"Це чудове проведення вільного часу для всіх людей, які живуть в нашій громаді, та гостей Богуславщини. Тобто двері нашої ковзанки завжди відкриті для кожного", — повідомила вона.

Керівниця арени зазначила, що багаторічна підтримка "М.С.Л." дала свої плоди: вихованці гуртків стають переможцями змагань різних рівнів та роблять старт у професійній спортивній кар'єрі.

Так, статистика досягнень підопічних "Льодограю" говорить більше, ніж слова: 452 призери з хокею, 67 призерів з фігурного катання і 67 призерів міжнародних змагань. Близько 70 тисяч українців скористалися можливостями, що надає арена. Серед них 133 маленьких фігуриста, 474 юних хокеїста та 6 790 дітей із загальноосвітніх шкіл та дитячих садочків.

Разом з тим у тісній співпраці із федераціями фігурного катання та хокею України льодова арена "Льодогай" приймає чемпіонати України з фігурного катання та хокейні ігри молодіжної хокейної ліги.

"За 10 років роботи нашої льодової арени було проведено близько 85 змагань з фігурного катання та понад 110 турнірів з хокею. Також "Льодограй" організовує і власні хокейні турніри, такі як "Льодограй CUP", "Весняний кубок", аматорські змагання з хокею, а також змагання з фігурного катання, які називаються "Christmas Cup" і "Кубок Льодограю", — зазначила вона, нагадавши, що в жовтні-2021 в Богуславі пройшов наймасштабніший дитячий хокейний турнір в Україні та на ньому встановили три рекорди.

Директорка також відмітила, що внаслідок ворожих обстрілів постраждало багато спортивних об'єктів України, в тому числі й льодові арени. Тому зараз в Богуслав приїздять тренуватися іногородні фігуристи, де вони мають можливість продовжувати займатися спортом та жити в умовно безпечному місті.

"Не дивлячись на всі труднощі сьогодення, ми працюємо і продовжуємо виховувати зірок спорту та сильну націю українців. Своєю чергою оператор держлотерей "М.С.Л." протягом цих 10 років не лише виконав свої зобов'язання щодо створення і функціонування "Льодограю", але й перетворив його на символ спортивного розвитку, соціальної відповідальності та економічного процвітання регіону", — резюмувала Юлія Цісаренко.

Допомогу проєкту також надають Богуславська громада та Київська обласна державна адміністрація.