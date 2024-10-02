Знайдеться все, включаючи... "Шахед". У мережі помітили незвичайне оголошення про продаж (фото)

Оголошення про продаж двигуна від "Шахеда" з’явилося на сайті OLX, але потім було видалено

На популярному онлайн сайті купівлі-продажу OLX з’явилося незвичайне оголошення. Йдеться про двигун від ударного іранського дрону "Шахед", який активно використовується російськими військами у війні проти України.

Про це повідомляє "Телеграф". Оригінальний двигун від безпілотного літального апарату пропонувалося купити за 40 тисяч гривень. Водночас його стан оцінюється як "Б/У", а сам двигун є бензиновим.

- Двигун від ударного дрона-камікадзе Shahed 136. Мінімальний пробіг Україною. Комплектний є невеликий дефект. 550 сантиметрів кубічних, 50 кінських сил. Торг, — йдеться в описі товару.

Правда, це оголошення недовго протрималося на сайті OLX. Вже незабаром воно було видалено або приховано від користувачів. Наразі невідомо, з яких причин це оголошення недоступне.

Користувачі соцмереж активно обговорюють цей товар на сайті OLX. Деякі пропонували встановити цей двигун на мотоцикл або мопед фірми Yamaha, також були пропозиції поставити його як веломотор.

Потім з’явилися припущення, що двигун, все-таки, купили.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні з молотка пустили колекцію годинників Медведчука. На них є зображення обличчя дружини олігарха Оксани Марченко, Кремля і не лише.