Продали за 300 тисяч доларів: картина Марчука побила рекорд серед українських художників

Картина написана у 1980 році

Пейзаж легендарного українського художника "Зійшов місяць над Дніпром" Івана Марчука продали на аукціоні Goldens "Колекційне класичне мистецтво" за 300 тисяч доларів, який відбувся в Києві. Ця сума стала рекордною серед українських митців на світових аукціонах.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбук аукціонного дому. Картина продана за 250 тисяч, але загальна сума з комісією та авторським збором склала 300 тисяч доларів.

Хто став новим власником картини, не повідомляють, однак відомо, що придбав її громадянин США. "Найбільшою несподіванкою для мене стало те, що новий власник твору, з яким я особисто не знайомий, до слова – американець, подякував мені за задоволення, що має від придбаного твору", — написав Іван Марчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, картина "Зійшов місяць над Дніпром", написана Іваном Марчуком ще у 1980 році. Художник є лауреатом Шевченківської премії, а 2007 року його додали в рейтинг "100 геніїв сучасності". Марчук написав близько 5 тисяч картин і провів понад 150 персональних виставок і 50 колективних.

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