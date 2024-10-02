Найдется все, включая... "Шахед". В сети заметили необычное объявление о продаже (фото)

Объявление о продаже двигателя от "Шахеда" появилось на сайте OLX, но потом было удалено

На популярном онлайн-сайте купли-продажи OLX появилось необычное объявление. Речь идет о двигателе от ударного иранского дрона "Шахед", который активно используется российскими войсками в войне против Украины.

Об этом сообщает "Телеграф". Оригинальный двигатель от беспилотного летательного аппарата предлагалось купить за 40 тысяч гривен. В то же время его состояние оценивается как "Б/У", а сам двигатель является бензиновым.

– Двигатель от ударного дрона-камикадзе Shahed 136. Минимальный пробег по Украине. Комплектный, есть небольшой дефект. 550 сантиметров кубических, 50 лошадиных сил. Торг, — говорится в описании к товару.

Правда, это объявление продержалось на сайте OLX недолго. Уже вскоре оно было удалено, либо скрыто от пользователей. В настоящее время неизвестно, по каким причинам данное объявление недоступно.

Пользователи соцсетей активно обсуждают данный "товар" на сайте OLX. Некоторые предлагали установить данный двигатель на мотоцикл либо мопед фирмы Yamaha, также были предложения поставить его в качестве веломотора.

Позже появились предположения, что двигатель, все-же, купили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине с молотка пустили коллекцию часов Медведчука. На них есть изображения лица жены олигарха Оксаны Марченко, Кремля и не только.