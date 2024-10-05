Викликають посмішку на обличчі. Наймилозвучніші жіночі прізвища в Україні (карта)

Ці 5 жіночих прізвищ є наймилозвучнішими на території України

Українські прізвища часто містять інформацію про носія, а також про його предків. Серед прізвищ є красиві чоловічі, проте трапляються також і жіночі милозвучні.

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту з’ясував, про що йдеться. Ці прізвища нерідко асоціюються з граціозністю, чарами та гармонією.

Йдеться про такі прізвища:

Лебединець;

Золотар;

Чарівна;

Соловей;

Вишневецька.

Лебединець

Це прізвище асоціюється з граціозністю лебедя. За даними порталу генеалогії "Рідні", сьогодні в Україні налічується 1243 носії прізвища Лебединець. Здебільшого ці люди мешкають у Києві, Київській, Черкаській, Сумській, Харківській, Луганській областях, але також зустрічаються і в інших регіонах. Найпопулярнішим жіночим ім’ям з цим прізвищем є Наталія.

Ще однією версією появи цього прізвища є назва населеного пункту Лебедін Сумської області. У 17-18 столітті це була територія Харківського слобідського козацького полку.

Золотар

Прізвище "Золотар" нагадує про щось цінне і дороге, подібне до золота. Нині в Україні налічується 1254 особи з цим прізвищем. Регіонами, де компактно проживають носії прізвища, є Київська, Сумська, Харківська, Черкаська області — також зустрічаються на півдні України та на Закарпатті.

Найпоширенішим жіночим ім’ям з цим прізвищем є Тетяна.

Чарівна

Це дуже рідкісне прізвище викликає асоціацію із чарами. Сьогодні в Україні проживає лише троє людей із цим прізвищем — вони живуть у Чернігівській області. Найпоширенішим жіночим ім’ям з цим прізвищем є Людмила.

Соловей

Це прізвище символізує мелодійність та ніжний спів соловейка. В Україні сьогодні живе 11009 осіб із прізвищем "Соловей": найбільше їх налічується у Києві, Харкові та Чернігові. Найпоширеніше жіноче ім’я з цим прізвищем — Тетяна.

Вишневецька

Прізвище асоціюється з красою та природністю, подібно до вишневого дерева. На сьогоднішній день в Україні проживає 771 особа з прізвищем "Вишневецька". Найбільше носіїв прізвища проживає у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі. Найпоширенішим жіночим ім’ям з цим прізвищем є Тетяна.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують, що предок мав особливий зв’язок із природою.