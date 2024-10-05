Вызывают улыбку на лице. Самые милозвучные женские фамилии в Украине (карта)

Эти 5 женских фамилий являются самыми милозвучными на территории Украины

Украинские фамилии часто содержат информацию о носителе, а также о его предках. Среди фамилий есть красивые мужские, однако встречаются также и женские милозвучные.

"Телеграф" с помощью искусственного интеллекта выяснил, о чем идет речь. Эти фамилии нередко ассоциируются с грациозностью, чарами и гармонией.

Речь идет о таких фамилиях:

Лебединец;

Золотарь;

Чаривная;

Соловей;

Вишневецкая.

Лебединец

Эта фамилия ассоциируется с грациозностью лебедя. Согласно данным портала генеалогии "Рідні", сегодня в Украине насчитывается 1243 носителя фамилии Лебединец. В основном эти люди проживают в Киеве, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, но также встречаются и в других регионах. Самым популярным женским именем с данной фамилией является Наталья.

Еще одной версией появления данной фамилии является название населенного пункта Лебедин Сумской области. В 17-18 веке это была территория Харьковского слободского казацкого полка.

Золотарь

Фамилия "Золотарь" напоминает о чем-то ценном и драгоценном, подобном к золоту. Сейчас в Украине насчитывается 1254 человека с данной фамилией. Регионами, где компактно проживают носители фамилии, являются Киевская, Сумская, Харьковская, Черкасская области — также они встречаются на юге Украины и в Закарпатье.

Самым распространенным женским именем с данной фамилией является Татьяна.

Чаривная

Эта очень редкая фамилия вызывает ассоциацию с чарами. Сегодня в Украине проживает всего три человека с этой фамилией — они живут в Черниговской области. Самым распространенным женским именем с данной фамилией является Людмила.

Соловей

Эта фамилия символизирует мелодичность и нежное пение соловья. В Украине сегодня живет 11009 человек с фамилией "Соловей": больше всего их насчитывается в Киеве, Харькове и Чернигове. Самое распространенное женское имя с этой фамилией — Татьяна.

Вишневецкая

Фамилия ассоциируется с красотой и естественностью, подобно вишневому дереву. На сегодняшний день в Украине проживает 771 человек с фамилией "Вишневецкая". Больше всего носителей фамилии проживает в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Запорожье. Самым распространенным женским именем с данной фамилией является Татьяна.

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