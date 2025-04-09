Церковне свято 9 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити удачу та гроші

Дотримуйтесь головних традицій та заборон цього дня

У середу, 9 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого мученика Євпсихія і преподобномученика Вадима, архімандрита, та семи його учнів. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 22 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий мученик Євпсихій був християнином, який постраждав за віру у III чи IV столітті. Про його життя та мучеництво мало відомо, але він був одним із тих, хто стійко переніс гоніння на християн у ті часи.

Преподобномученик Вадим, архімандрит, та його сім учнів стали відомі своєю відданістю християнській вірі та мученицькою смертю. Вони були заарештовані та постраждали за відмову від язичницьких обрядів.

Що можна робити 9 квітня:

Згідно з церковними приписами, віряни сьогодні можуть взяти участь у сповіді та причасті, щоб очистити душу та зміцнитись у вірі. Також можна звернутися до святих мучеників із молитвами про допомогу у важких ситуаціях;

У народі вірили, що цього дня починають збирати перші весняні трави, які потім використовують із лікувальною метою;

Цей час також був пов’язаний із генеральним прибиранням будинку та двору. Чистота сприймалася як символ того, що сім’я готова до нового сезону.

Що можна і заборонено робити у середу, 9 квітня

Що не можна робити 9 квітня:

Не варто займатися тяжкими роботами. У церковній традиції день 9 квітня вважається часом для молитви та підготовки до Великодня. Тяжкі фізичні роботи, такі як будівництво чи господарські справи, не віталися, оскільки вони заважають зосередженню на духовному життю;

Не розпочинати нових справ. Вважалося, що розпочинати щось нове цього дня — наприклад, запускати новий проєкт чи розпочинати важливі переговори — може призвести до невдачі;

Не сперечатися і не дратуватися. День пам’яті мучеників пов’язаний з ідеєю терпимості та прощення, тому сварки, скандали та дратівливість у цей день сприймалися як порушення духовної рівноваги;

Не можна давати у борг. У народних віруваннях вважалося, що цього дня не варто давати гроші у борг, щоб не залучити у майбутньому фінансові проблеми.

"Телеграф" писав раніше, які церковні свята українці відзначатимуть у квітні 2025 року. Дізнайтесь нові дати.