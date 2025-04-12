Соратника Януковича, який намагався втекти за кордон, помітили в елітному ресторані посеред Києва (фото)

Солом'янський райсуд Києва у лютому минулого року відправив екснардепа під нічний домашній арешт

Владислав Лук'янов, колишній депутат трьох скликань від "Партії регіонів", який у квітні 2014 року виступав під прапорами так званої "ДНР" у Харцизьку та підтримував незаконний референдум, помічений у ресторані в центрі Києва. У квітні 2024 року СБУ затримала Лук'янова на спробі втечі з України поблизу прикордонному пункту пропуску на Одещині.

Лук'янова у ресторані помітила політична журналістка Крістіна Бердинських, про це вона розповіла на своїй Facebook-сторінці. "Телеграф" дізнався, що йдеться про ресторан "Остерія Пантагрюель" на вулиці Лисенка, Золоті Ворота.

Журналістка нагадала, чим відзначився Лук'янов — він має стандартну біографію одіозного "регіонала". 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони". Навесні 2014 року він підтримував окупацію у Харцизьку (Донецька область). У вересні того ж року Лук'янов разом зі своїми соратниками по депутатській групі "За мир та стабільність" Таїсією Повалій, Євгенієм Мураєвим, Володимиром Олійником і іншими "миротворцями" їздив з робочим візитом до Державної думи Росії.

Потрапивши за свою діяльність у поле зору правоохоронців, Лук'янов зник із публічного поля. Знову з'явився у 2020-му, коли пройшов у міську раду Бахмута від ОПЗЖ.

У квітні 2024-го екснардепа затримала СБУ — він намагався втекти з України поблизу прикордонному пункту пропуску на Одещині. Цей інцидент набув широкого розголосу.

"Депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", — йшлося в офіційному повідомленні.

Пізніше журналісти видання Watchers з'ясували, що Лук'янова було затримано ще в лютому. Соломʼянський райсуд Києва 27-го лютого відправив його під нічний домашній арешт без носіння електронного браслета через підозру у виправданні збройної агресії Росії.

"Не знаю, що там з розслідуванням, але не схоже, що Лук'янов у 2025-му відчуває у Києві якийсь дискомфорт після стількох років відверто антиукраїнської діяльності. Ходить у дорогі ресторани, усе у нього ок", — пише Бердинських.

Що відомо Владислава Лук'янова

Народився 21 лютого 1964 року у місті Костянтинівка Донецької області. Став депутатом Донецької обласної ради у 1998 році. У 2006 був обраний нардепом від Партії регіонів. Вдруге пройшов у Раду у 2007 та у 2012 роках.

Лук'янов був одним із публічних спікерів президента-втікача Віктора Януковича. Після Майдану він повернувся на Донбас і навесні 2014 року підтримував бойовиків та сепаратистів під час захоплення ними органів влади.

У 2022 році, за даними слідства, після захоплення частини Донецької області російськими військами Лук'янов перереєстрував свою компанію-інтернет-провайдера за російським законодавством. Ба більше, він надав ФСБ доступ до обладнання, що дозволило контролювати інтернет-активність місцевих жителів.

Ціни у ресторані "Остерія Пантагрюель"

Ресторан розташовано в історичному центрі Києва біля Золотих воріт на вулиці Лисенка. Більше ніж за 25 років існування, "Пантагрюель" став живою пам’яткою сучасної столиці.

Це ресторан італійської кухні. В меню — паста, рибні та м'ясні страви, десерти. Ціни чималенькі — наприклад, 250 грамів пасти паппарделле з білими грибами та сиром парміджано реджано — 529 гривень. Панна котта з карамеллю — 229 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз соратник Януковича Андрій Клюєв. Проросійський екснардеп "Партії регіонів", який практично всю політичну кар’єру був "правою рукою" Януковича, у 2023 році був позбавлений українського громадянства.