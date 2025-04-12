Найдешевша електроенергія буде із таким лічильником: як його встановити та скільки це коштує

Тризонний облік електроенергії — шанс значно зменшити свої рахунки, але не для всіх

Якщо ви звикли вмикати пральну машину, бойлер чи обігрівач вночі — варто задуматись про перехід на зонний облік енергії. Вигідним буде тариф на дві зони — з 23 по 7 вартість електроенергії буде вдвічі нижча. Але найменша вартість електроенергії при тризонному обліку. Особливо вигідно це тим, хто споживає понад 500 кВт·год на місяць.

Особливість тризонного тарифу — вартість електроенергії в нічний час — усього 1,73 грн за кВт·год. Однак потрібно знати, що цей тариф передбачає підвищену ціну у пікові години — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт·год. Найкраще його використовувати, якщо точно впевнені в розподілі витрат.

Тарифи на електроенергію при виуористанні зонованих лічильників

Як перейти на облік по зонах та який лічильник купити

Лічильники бувають однофазні та трифазні, залежно від потреб вашої мережі. На них можна встановити обидва варіанти зонного обліку. Важливо знати, якщо у вас вже встановлено багатозонний лічильник, заявку на перепрограмування можна подати онлайн.

Якщо у вас свій лічильник — потрібно зробити вхідний контроль та параметризацію. Це роблять в центрі обслуговування безкоштовно, протягом двох тижнів. Після цього потрібно звернутися до РЕМ із заявою про заміну. Сам лічильник обійдеться у 2-3 тисячі грн, плюс послуга встановлення відповідно до тарифів надавача послуги.

Також замовити лічильник можна на сайті оператора — в ДТЕК це коштує 3999 за однофазний та 6999 за трифазний лічильник. В ціні враховані всі платежі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до 30 квітня в Україні закріплена загальна ціна на електроенергію 4,32 грн/кВт∙год. Для помешкань із електричним опаленням, перші 2000 кВт коштують дешевше — 2,64 грн/кВт∙год. Ця пільга також закінчується 30 квітня.