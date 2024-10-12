Через це забирають субсидію: що не можна робити отримувачам допомоги

Дані отримувачів субсидії перевіряються Пенсійним фондом

В Україні триває перепризначення субсидій на опалювальний період. Більшість субсидій буде продовжена автоматично, однак є шанс втратити допомогу, якщо припуститися помилки.

Одна з причин втрати субсидії — наявність заборгованості за послуги ЖКГ. Якщо ви винні понад 680 грн і не сплачуєте борг протягом трьох місяців, субсидію можуть припинити надавати. Є два виходи з цієї ситуації — сплатити борг або реструктуризувати його. Після цього відповідні документи подаються до Пенсійного фонду.

Окрім боргів причиною втрати субсидії можуть бути різноманітні зміни в майновому та сімейному стані, через які люди втрачають право на отримання субсидії. Про подібні зміни потрібно попереджати Пенсійний фонд у 30-денний термін. Серед причин втрати субсидії можуть бути покупки на понад 50 тисяч грн відкриття депозиту на понад 100 тисяч грн або втрата роботи без офіційного отримання статусу безробітного.

Правдиві дані потрібно вказувати в декларації при поданні документів. Їх перевіряють, і в разі неправдивих свідчень можуть змусити повернути надміру виплачені кошти.

Субсидію скасовують, якщо людина переїжджає в інше місце, адже вона прив'язана до конкретного домогосподарства та його адреси. Якщо ви змінюєте місце проживання, субсидію потрібно переоформити на нову адресу.

Якщо отримувач субсидії помирає, виплата припиняється. Якщо субсидія вже була нарахована, але не виплачена, вона виплачується за заявою інших людей, вказаних в декларації. Для подальшого отримання субсидії її потрібно переоформити.

Окрім боргів за житлово-комунальні послуги, субсидію також можуть забрати, якщо у когось із членів домогосподарства накопичилися борги за аліментами за понад три місяці. Для відновлення субсидії потрібно усунути причину відмови та подати документи заново. У пенсійному фонді їх перевірятимуть повторно.