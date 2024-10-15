Субсидию могут забрать, но шанс вернуть выплаты есть

Субсидия не полностью покрывает сумму коммунальных начислений, есть обязательный платеж

В Украине продолжается назначение субсидий на отопительный период. Если вы впервые подали документы, следует знать, что при некоторых условиях субсидию могут не предоставить.

Тем, кто уже получает субсидию, стоит помнить, что это не пожизненная государственная помощь. Пенсионный фонд требует уведомления в течение 30 дней об изменениях в имущественном или социальном статусе семьи.

Основные причины отмены субсидии

Если в течение 12 месяцев перед назначением субсидии домохозяйство совершило сделки на сумму более 50 тысяч гривен , таких как покупка недвижимости, транспортных средств и т.д.

, таких как покупка недвижимости, транспортных средств и т.д. Покупка валюты или банковских металлов за год на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

или банковских металлов за год на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен. Открытие депозитного счета более чем на 100 тысяч грн или приобретение облигаций государственного займа на аналогичную сумму.

более чем на 100 тысяч грн или приобретение облигаций государственного займа на аналогичную сумму. Если у домохозяйства возникла задолженность за жилищно-коммунальные услуги, что превышает 680 гривен (40 не облагаемых налогом минимумов доходов) и ее не погашают в течение 3 месяцев.

Невыполнение обязательств по выплате алиментов в течение трех месяцев.

в течение трех месяцев. Неправильная или несвоевременная подача информации о доходах и имущественном положении.

Если из-за каких-либо проблем вы потеряли субсидию, после устранения причины вы можете снова обратиться за помощью к государству. Для этого подается новое заявление и декларация. К ним прилагаются доказательства устранения причины. К примеру, если у вас была задолженность, к заявлению и декларации добавляют договор о реструктуризации долга.