Що буде з Україною після війни за планом Перемоги Зеленського

Україна матиме військовий контингент із реальним досвідом сучасної війни

П’ятий пункт плану Перемоги, представленого у Верховній Раді 16 жовтня президентом Володимиром Зеленським, розрахований на повоєнний час. Коли війна завершиться, Україна матиме один із найдосвідченіших і найбільших військових контингентів.

За словами глави держави, йдеться про наших українських воїнів, які матимуть великий досвід. І цей досвід має допомогти у зміцненні всього Альянсу.

"Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це люди – наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі. Це достойна місія для наших героїв", — сказав зеленський.

Також він підкреслив, що у разі згоди партнерів після закінчення війни українські війська можуть замінити окремі контингенти збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі.

"І я вдячний кожному партнеру – всім, з ким ми обговорили цю перспективу на повоєнний час, – вдячний за повагу до українців та нашої здатності бути непереборними в Альянсі з партнерами", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у який строк може закінчитися війна в Україні завдяки Плану перемоги.