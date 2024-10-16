Как на план Зеленского отреагировали в Украине: от нардепов до блогеров

Реакция украинцев была разной, от одобрения до недовольства

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, в котором выделены пять основных пунктов. Среди них — членство Украины в НАТО, оборона и перенос войны на территорию России, неядерное сдерживание РФ, использование ценных ресурсов Украины для обеспечения экономического роста как Украины, так и стран ЕС, а также наличие у Украины военного контингента с опытом ведения боевых действий.

"Телеграф" собрал реакцию известных украинских политиков и блогеров на выступление Зеленского. Комментарии были разными — от одобрения до критики.

Известный волонтер, заместитель председателя Харьковской ОГА в 2010-2014 годах Юрий Сапронов написал в Facebook, что не поддерживает план. Он считает, что в этом вопросе "справедливости нет".

"Почему нет про справедливость в Украине и почему нет отдельного пункта про коррупцию? Основной запрос общества сейчас — коррупция и справедливость внутри страны", — пишет Сапронов.

Военнослужащий ВСУ и ветеран российско-украинской войны Олег Симороз заявил в Facebook, что войну невозможно выиграть без построения справедливого государства. Он уточнил, что это включает в себя проведение справедливой мобилизации, и справедливого управления войсками, переход на рекрутинговую систему и ликвидацию бывших военкоматов, а ныне — ТЦК, которые достались Украине в наследство от СССР.

По мнению Симороза, победа в войне с Россией невозможна без увеличения денежного довольствия и социальной поддержки действующих военных и ветеранов, а также без национализации стратегических прибыльных предприятий, которые незаконно оказались в руках олигархов.

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал в Facebook, что план Зеленского — не более, чем "пустые слова".

"Это наши желания. От них нельзя отказываться. Но ведь в реальности мы имеем совсем другое. Это нельзя игнорировать. А план этот очень оторван от реальности", — заявил Гончаренко. Он добавил, что данный план является "набором лозунгов и не более".

Политолог Максим Яли считает, что план Зеленского выглядит справедливым "на бумаге", но в реальности он пока выглядит малореалистичным, начиная с первого пункта, а именно — приглашения Украины в НАТО "здесь и сейчас".

"Даже Байден на это не пойдет. Он исключил саму возможность даже обсуждать этот вопрос как до начала полномасштабного вторжения России в Украину, так и после. Что уж говорить о Трампе, если он победит на предстоящих выборах в США. Тем более, говоря о политических союзниках Путина в ЕС — Орбане и Фицо", — написал эксперт.

Блогер Роман Шрайк поддержал план президента Зеленского, однако уточнил, что ситуация во многом зависит не только от иностранных партнеров, но и от Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал, как именно Украина будет вести войну с Россией.