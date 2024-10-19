Був у ОПЗЖ, міністром за Януковича, а потім затрофеїв російський танк: де зараз колишній регіонал Юрій Павленко (фото)

Він також є близьким родичем співачки Марії Бурмаки

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту часів президентства Віктора Януковича воює на передовій. За словами старшої двоюрідної сестри колишнього політика, української співачки Марії Бурмаки, підрозділ Юрія Павленка навіть одного разу затрофеїв російський танк.

Наразі чоловіка немає у публічному просторі. А колись Павленко був народним депутатом України IV, V, VI, VIII, IX скликань від проросійської партії ОПЗЖ, часто спілкувався з журналістами та приходив на політичні ток-шоу.

Що відомо про Юрія Павленка

Експолітик команди Януковича, який з 2011 до 2014 року був уповноваженим Президента України з прав дитини, зараз захищає Україну від російських загарбників. З початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого Павленко приєднався до 130-го батальйону ТРО Києва (за законом нардеп не може поєднувати свої повноваження та службу в армії, тому Павленко, за його словами, приєднався формально до добровольчого формування "Воля", яке, згідно з запитом командира, направило його до 130-го батальйону ТРО), в якому він виконував усі поставлені командуванням завдання: під Ірпенем, а з 9 квітня 2022 року — у Харківській області.

Марія Бурмака та Юрій Павленко. Фото: rozmova.wordpress.com

Як розповіла в інтерв’ю Олексію Суханову його родичка Марія Бурмака, "у нього троє дітей, але він пішов служити та служить його старший син. Він гідно служить". Також, за її словами, вихід документального фільму "Будинок "Слово" у 2017 році відбувся, не в останню чергу, саме завдяки Павленку.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що їй було нелегко сприйняти рішення брата приєднатися до команди Януковича. "На той момент, я вважаю, що це була його помилка. Ми багато разів говорили про це. І звісно ця політична сила це таке... Не треба було туди вступати", — прокоментувала Марія Бурмака.

Що постить Юрій Павленко у соцмережах

У лютому 2022 року, до повномасштабки, Юрій Павленко у Фейсбуці викладав фото з різних заходів, проте після 24 числа від політика не було жодних звісток. Лише 19 березня ексміністр виклав фото поетеси Ліни Костенко та привітав її з днем народження.

Нових особистих фото чоловік не викладає, проте нерідко публікує пости з військовими, вітає підписників із державними святами.

Особисте життя Юрія Павленка

Колишній регіонал одружений з Юлією Євсєєвою. Подружжя має трьох синів. Старший син, за словами Бурмаки, також перебуває на фронті.

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