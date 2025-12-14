Дехто взагалі не побачить: чи будуть дійсними документи в "Резерв+" без фото

Одну категорію осіб може зачепити проблема у вигляді відсутності фото

У застосунку "Резерв+" на головному документі військовозобов'язаного з’явилося фото. Однак частина українців взагалі не побачать свого зображення у системі.

Що робити в такому випадку та чому фото підтягуються не одразу, пояснив керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, у системі вже зареєстровано близько 6 мільйонів користувачів, тому фотографії підвантажуються поступово, щоб уникнути перевантаження сервера. Ті, у кого фото ще не з’явилося, можуть пришвидшити процес, оновивши застосунок до останньої версії та оновивши свої дані у військово-обліковому документі.

У "Резерв+" з'явились фото власників документів

Водночас частина людей може залишитися без фото у додатку. Це пов’язано з тим, що підтягуються лише ті фотографії, які є в електронному вигляді, а вони доступні лише власникам біометричних закордонних паспортів.

Якщо біометричного паспорта немає, це не заважає користуватися військово-обліковим документом: він залишається дійсним. При необхідності додаткової ідентифікації під час перевірки можуть попросити інший документ із фотографією.

Таким чином, відсутність фото у додатку не впливає на чинність документів, а з’являтися вони будуть поступово у всіх користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабмін дозволив забирати відстрочку миттєво без жодного попередження.