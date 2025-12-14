Це точно є на вашій кухні: чим відмити жовті плями на акриловій ванні без магазинної хімії (відео)

Домашній трюк, який зробить ванну сяючою

Акрилову ванну можна легко очистити від жовтих плям без дорогих і дуже хімічних мийних засобів, використовуючи прості інгредієнти. Вони точно знайдуться у вас на кухні.

Що знадобиться для цього способу, розповіла блогерка "mariell.mari" в ТікТок. Вона одразу показала поетапно, як правильно наносити суміш.

Для цього знадобляться харчова сода та лимонна кислота та тепла вода. Спочатку варто змочити поверхню ванни, після чого тонким шаром нанести суміш соди та води. Розподіляти її потрібно обережно, використовуючи м’яку губку, щоб не подряпати акрил.

Далі необхідно приготувати розчин лимонної кислоти. Отриману рідину наносять поверх соди. У цей момент починається легка хімічна реакція, яка допомагає розм’якшити бруд, мильний наліт і жовті сліди від води. Засіб слід залишити на поверхні приблизно на 10–15 хвилин.

Після цього ванну потрібно ретельно промити теплою водою та витерти насухо м’якою тканиною або рушником. Такий спосіб очищення безпечний для акрилу, не має різкого запаху й добре підходить для регулярного догляду.

