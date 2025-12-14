Маріуполь після такого знищили: у мережі помітили поганий знак для Москви (відео)

У мережі обговорюють подію

У центрі Москви на Тверському бульварі впала головна новорічна ялинка столиці. І хоча винна в цьому лише бурхлива погода, деякі називають падіння "поганою ознакою" для країни.

Що потрібно знати

Постраждалих через падіння ялинки немає

Причина — сильний вітер, але для багатьох це сприймається як "поганий знак" для Росії

Ялинку планують відновити й зміцнити, але подію вже вважають символом труднощів

Відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах. Зазначається, що ялинка впала через сильний вітер.

Користувачі мережі своєю чергою згадують, що у 2021 році аналогічна подія сталася у Маріуполі: тоді головна міська ялинка міста також впала через сильний вітер. Після цього лише через кілька місяців Маріуполь опинився в зоні бойових дій і був буквально знищений російською армією.

Ялинку в Москві планують відновити, але ця подія вже викликала тривогу й обговорення — для багатьох це стало символом труднощів, які вже насуваються.

Падіння ялинки називають поганим знаком

