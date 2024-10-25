Заради неї пішов із сім'ї: ким працює та як виглядає дружина ексміністра оборони Анатолія Гриценка (фото)
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Юлія Мостова є "Людиною року" та має Золоту медаль української журналістики
Колишній міністр оборони України (2005-2007) при Ющенку, нардеп VI та VII скликань Анатолій Гриценко познайомився зі своєї нинішньою дружиною Юлією Мостовою у 1997 році. Вона — відомий український журналіст та головний редактор видання "Дзеркало тижня".
Юлія Мостова у журналістиці понад 30 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Анатолія Гриценка та як вона виглядає.
Хто така Юлія Мостова
Народилася 20 липня 1968 року у Києві в сім'ї журналіста Володимира Мостового та біолога Валентини Науменко. Після закінчення школи у 1986 році, Юлія вступила на факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Працювала в газетах "Прапор комунізму" (пізніше "Киевский вестник"), де її батько очолював відділ будівництва видання, а вона писала про сімейно-соціальні проблеми. 23 серпня 1991 року Мостова написала свою першу статтю про політику "Бій відшумів". Це були часи серпневого путчу та проголошення Незалежності України.
Працювала завідувачкою міжнародного відділу в газеті "Київський вісник" (1991-1992), оглядачкою в Україні в агентстві Франс Прес (AFP, Франція, 1992-1995), паралельно — міжнародною оглядачкою газети "Киевские ведомости" (1992-1994).
З жовтня 1994 до 2011 року Юлія Мостова була заступницею головного редактора, ким у той час був її батько Володимир Павлович, та редакторкою політичного відділу газети "Дзеркало тижня", а з січня 2011 року — головною редакторкою тижневика.
Володимир Мостовий помер 9 листопада 2023 року у віці 76 років. 11 листопада видатного журналіста провели в останню путь. Церемонію прощання у Великій залі київського крематорію на Байковій відвідав тоді кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.
Юлія Мостова стала свідком 6 президентських і 7 парламентських виборів. Свого часу її газету "Дзеркало тижня" хотіли придбати Павло Лазаренко, Рінат Ахметов та Григорій Суркіс. Вона тричі удостоєна премії "Людина року" у номінації "Найкращий журналіст року" (1996, 1997, 1999), а також має Золоту медаль української журналістики.
Особисте життя Юлії Мостової
Під час навчання в університеті Юлія Мостова вийшла заміж за однокурсника Владлена Самойлова. Потім перебувала в цивільному шлюбі з Олександром Разумковим, батьком ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова, до його смерті у 1999 році від раку. У 1998 році народила від нього сина, Гліба Разумкова.
З політиком Анатолієм Гриценком журналістка познайомилася в 1997 році, а у 2003 вони одружилися. У 2004 році в них народилася дочка, Анна Гриценко.
"Гриценко пішов із сімʼї, переїхав на орендовану квартиру. З Юлею вони одружилися в 2003-му. Перед весіллям Гриценко познайомив Мостову зі своїми дітьми від першого шлюбу. Вона не намагалася їм сподобатися. Її син, Гліб Разумков, дуже скоро став називати Анатолія Степановича татом. У розпал Помаранчевої революції в Гриценка і Мостової народилася донька Аня", — говориться у профайлі Юлії Мостової в "Бабель".
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