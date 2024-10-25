Заради неї пішов із сім'ї: ким працює та як виглядає дружина ексміністра оборони Анатолія Гриценка (фото)

Юлія Мостова є "Людиною року" та має Золоту медаль української журналістики

Колишній міністр оборони України (2005-2007) при Ющенку, нардеп VI та VII скликань Анатолій Гриценко познайомився зі своєї нинішньою дружиною Юлією Мостовою у 1997 році. Вона — відомий український журналіст та головний редактор видання "Дзеркало тижня".

Юлія Мостова у журналістиці понад 30 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Анатолія Гриценка та як вона виглядає.

Хто така Юлія Мостова

Народилася 20 липня 1968 року у Києві в сім'ї журналіста Володимира Мостового та біолога Валентини Науменко. Після закінчення школи у 1986 році, Юлія вступила на факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Працювала в газетах "Прапор комунізму" (пізніше "Киевский вестник"), де її батько очолював відділ будівництва видання, а вона писала про сімейно-соціальні проблеми. 23 серпня 1991 року Мостова написала свою першу статтю про політику "Бій відшумів". Це були часи серпневого путчу та проголошення Незалежності України.

Юлія Мостова на початку своєї журналістської кар'єри. Фото: rudenko.kiev.ua

Працювала завідувачкою міжнародного відділу в газеті "Київський вісник" (1991-1992), оглядачкою в Україні в агентстві Франс Прес (AFP, Франція, 1992-1995), паралельно — міжнародною оглядачкою газети "Киевские ведомости" (1992-1994).

Юлія Мостова на першій своїй роботі у "Київському віснику". Фото: rudenko.kiev.ua

З жовтня 1994 до 2011 року Юлія Мостова була заступницею головного редактора, ким у той час був її батько Володимир Павлович, та редакторкою політичного відділу газети "Дзеркало тижня", а з січня 2011 року — головною редакторкою тижневика.

Володимир Мостовий помер 9 листопада 2023 року у віці 76 років. 11 листопада видатного журналіста провели в останню путь. Церемонію прощання у Великій залі київського крематорію на Байковій відвідав тоді кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.

Юлія Мостова стала свідком 6 президентських і 7 парламентських виборів. Свого часу її газету "Дзеркало тижня" хотіли придбати Павло Лазаренко, Рінат Ахметов та Григорій Суркіс. Вона тричі удостоєна премії "Людина року" у номінації "Найкращий журналіст року" (1996, 1997, 1999), а також має Золоту медаль української журналістики.

Особисте життя Юлії Мостової

Під час навчання в університеті Юлія Мостова вийшла заміж за однокурсника Владлена Самойлова. Потім перебувала в цивільному шлюбі з Олександром Разумковим, батьком ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова, до його смерті у 1999 році від раку. У 1998 році народила від нього сина, Гліба Разумкова.

З політиком Анатолієм Гриценком журналістка познайомилася в 1997 році, а у 2003 вони одружилися. У 2004 році в них народилася дочка, Анна Гриценко.

"Гриценко пішов із сімʼї, переїхав на орендовану квартиру. З Юлею вони одружилися в 2003-му. Перед весіллям Гриценко познайомив Мостову зі своїми дітьми від першого шлюбу. Вона не намагалася їм сподобатися. Її син, Гліб Разумков, дуже скоро став називати Анатолія Степановича татом. У розпал Помаранчевої революції в Гриценка і Мостової народилася донька Аня", — говориться у профайлі Юлії Мостової в "Бабель".

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