Перехід на зимовий час: звички, які допоможуть адаптуватись до темної пори року

Прості звички допоможуть безболісно пережити зміни

У ніч на 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. І хоча переведення стрілок на годину назад відбувається легше, ніж перехід на літній час, це все одно вносить певні зміни у повсякденне життя. За вікном буде ставати холодніше і темніше і це може вплинути на бажання вставати з ліжка та бути активним. Але є кілька простих прийомів, які допоможуть плавно привчити себе до нового часу та холодного сезону.

Змініть час відходу до сну

Фахівці зі сну вважають, що потрібно кілька днів, щоб повернутися у звичний ритм після зміни часових поясів (як зимового, так і літнього часу). Щоб допомогти собі впоратися з цією зміною, спочатку після переходу на зимовий час просто лягайте спати на годину пізніше, і ви прокидатиметеся у звичний для себе час.

Максимально використовуйте денне світло

Восени дні стають коротшими, а перехід на зимовий час посилює це почуття. Тому важливо використовувати денне світло. Як пише NY times, доктор філософії Джозеф Такахаші радить використовувати якнайбільше денних годин і особливо раннього вечора. По можливості заплануйте 30-хвилинну прогулянку на вулиці перед заходом сонця.

Згадайте про корисні звички

Оскільки темніє швидше, ви можете відчути голод раніше. Якщо ви не хочете порушувати свій графік, дотримуйтесь свого звичайного часу для вечері, а не допускайте його зміщення на годину раніше.

Відмовтеся від кави та енергетичних напоїв увечері та займайтеся спортом протягом дня.

Блокуйте раннє сонячне світло

Якщо ранній схід сонця після літнього часу змушує вас прокидатися раніше, ніж хочете, закривайте вікно щільними шторами або жалюзі. Як варіант, використовуйте маску для сну. Блокування раннього ранкового світла може бути особливо корисним для маленьких дітей, які, як правило, встають разом із сонцем і не дбають, що показує годинник.

Відпочинок

Деякі люди відчувають сильну втому після зміни часових поясів. Нема рації боротися з цим, треба прислухатися до свого організму. При необхідності дозвольте собі подрімати вдень максимум 20 хвилин.

Вам необхідно розслабитися протягом тижня після зміни часу: якнайбільше відпочивайте і поступово приймайте цей новий ритм. Ви побачите, що ваша втома поступово зникне.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким звичкам важливо присвятити першу годину після сну вранці. У перспективі вони допоможуть стати успішнішими.