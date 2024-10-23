Перехід на зимовий час: 4 звички, які допоможуть легко це пережити

Адаптація до нового розкладу пройде легко

Наприкінці жовтня 2024 року в Україні востаннє відбудеться переведення годинника. Із цього моменту країна переходить на постійний зимовий час.

Для багатьох переведення годинників — це сильне потрясіння для біологічного ритму: організм змушений адаптуватися до нового розкладу. Щоб плавно адаптуватися до переходу на зимовий час та мінімізувати його вплив, слід заздалегідь підготуватися. Корисні поради, які допоможуть зробити цей процес менш стресовим, поділилося видання cnet.

Як підготуватися до переходу на зимовий час

1. Проводьте більше часу на сонці

Із закінченням літнього часу дні стають коротшими, і заходи сонця приходять раніше. Вже після роботи вас можуть зустрічати сутінки або навіть темрява. Щоб заповнити нестачу сонячного світла, намагайтеся частіше бувати на вулиці вранці або в обід. Нехай це стане вашою новою звичкою: невеликі прогулянки або принаймні кілька хвилин на свіжому повітрі вранці допоможуть вам легше переносити вкорочені світлові дні.

2. Дотримуйтесь регулярного режиму сну

Щоб організм швидше адаптувався до нового часу, важливо дотримуватись постійного графіка сну. Лягайте і прокидайтеся одночасно і щодня, навіть у вихідні. Поступово тіло звикне до стабільного розпорядку, і ви засинатимете і прокидатиметеся без відчуття втоми та стресу.

3. Використовуйте маску для сну

У темну пору року прокидатися вранці стає складніше через пізніший схід сонця. Якщо ви хочете вставати свого часу, незалежно від того, світло чи темно за вікном, спробуйте використовувати маску для сну. Вона допоможе уникнути впливу зовнішніх джерел світла та підтримає комфортний режим сну.

4. Переведіть годинник заздалегідь

Щоб не зіткнутися з плутаниною та запізненнями в день переведення часу, налаштуйте годинник напередодні ввечері. Це допоможе вашому організму почати адаптуватися заздалегідь без різких порушень звичного розпорядку. Ваш внутрішній годинник почне перебудовуватися поступово, що зробить процес більш м’яким і комфортним.

Про те, як перевести годинник у телефоні та ноутбуці, ми розповідали раніше.