У Львові випадково "перейменували" одну з найстаріших площ. Розгорівся скандал

В мережі іронізують

У Львові стався скандал з неправильним написанням назви однієї з площ міста. Замість "площа Святого Теодора" на табличці написали "площа Святослава Теодора".

Про помилку написали на Facebook-сторінці "Зручне місто". Там додали фото таблички, яку встановили на розі будівлі та емоційний коментар.

"Сядьте, бо ви зараз впадете! Готові? Святослава Теодора! Святослава! Святослава, матері їх ковінька, Теодора! Яких вам ще реформ бракує, га, мешканці? Ми вже раніше кілька разів писали про проблеми з вуличними аншлагами у Львові. Цього разу маємо епічний випадок: святого Теодора перехрестили на Святослава. The End. Directed by…" – йдеться у повідомленні.

У коментарях Галицька районна адміністрація перепросила за помилку. Там завірили, що її виправлять коштом винних осіб.

"Галицька районна адміністрація приносить вибачення за ситуацію що склалася з адресною табличкою на пл. Святого Теодора. Порушення буде усунене коштом винних осіб. Щиро вдячні за Вашу пильність та надалі обіцяємо більш ретельно пильнувати виконання подібних робіт", — зазначили у райадміністрації.

Українці вражені, що таке могло статися — дивуються, іронізують обурюються. Проте одна з коментаторок нагадала, що всі роблять помилки.

"А вони держслужбовці, при посадах, бронь мають, премії…", "І сміх і гріх. Ерудиція зашкалює. Було би смішно, якби не було так сумно", "Пора підписувати собор Святослава Юра", "Святого Святослава Теодора", "Та всі люди роблять помилки. Десь не додивились чи відбулось автоматичне виправлення. Чи це така трагедія? Це ж не щодня так", — пишуть в мережі.

Площа Святого Теодора розташована в історичному центрі Львова, у Галицькому районі. Це одна з найстаріших площ у місті. Посередині площі розміщено сквер.

Перша згадка про площу пов'язана з дерев'яною церквою святого Теодора Тіронського. Звідси й її назва. Вона носила назву площа Святого Теодора з 1801 року до 1950 року. Радянська влада у 1950 році перейменувала її у Центральну площу. Історичну назву площі повернули у 1991 році.

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