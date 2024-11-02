Сніг йде до України: де погіршиться погода

Погода зіпсується

У неділю, 3 листопада, погода в Україні різко зіпсується. Температура повітря впаде, місцями пройде мокрий сніг.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Зазначається, протягом дня буде вітряно — швидкість вітру досягне 7-12 метрів за секунду, а на лівобережній частині можна чекати поривів близько 15-20 м/с.

В цілому по країні можна чекати сухої, але хмарної погоди, хоча на північному сході очікується випадання невеликого мокрого снігу вночі.

Температура повітря вдень утримуватиметься на рівні +4…+8 градусів, але на півдні може бути й до +11. Вночі температура може падати до -2…+1.

Ситуація зміниться із понеділка, 4 листопада. Тоді по всій країні очікуються незначні опади у вигляді дощу, а на півночі та сході очікується мокрий сніг. У згаданих областях температура повітря опуститься до +2…+5 градусів вдень та -2…+2 вночі.

В решті країни вдень буде не настільки холодно.

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, у першій декаді листопада на українців чекатиме змінна і досить неприємна погода, а от у другій декаді умови стабілізуються.