Благодійний фонд MK Foundation забезпечив Центр хірургії та трансплантології сучасними реанімобілями

Благодійний фонд українського інвестора Максима Кріппи MK Foundation передав два сучасні реанімобілі Національному науковому центру хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова. Кожен з реанімобілів розрахований на транспортування одного пацієнта у важкому стані або трьох у стабільному.

Автомобілі укомплектовані всім необхідним обладнанням: в кожному є дефібрилятор, електрокардіограф, система моніторингу пацієнта, аспіратор, кисневі балони для забезпечення штучної вентиляції легень та інше устаткування.

"Отримані реанімобілі допоможуть нам щоденно рятувати життя. Ми зможемо ще ефективніше надавати медичну допомогу, доставляти пацієнтів до нашого центру або перевозити їх до інших медичних закладів для спеціалізованого лікування. Також автомобілі стануть у пригоді при перевезенні донорських органів, адже швидкість є одним із вирішальних чинників у трансплантології, особливо коли йдеться про серце й печінку", — зазначив Руслан Салютин, медичний директор центру хірургії та трансплантології.

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — один з провідних медичних закладів України. Щороку тут проводиться понад 8000 хірургічних операцій з трансплантації, протезування та лікування серця, нирок, печінки, легень та інших життєво важливих органів. Наукові співробітники центру також розробляють новітні методи діагностики та хірургічного лікування внутрішніх органів.

"Забезпечення медичних закладів обладнаними реанімобілями — один з найважливіших напрямків роботи MK Foundation. Ми передали "швидкі" Державній прикордонній службі, кільком бригадам ЗСУ, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Загалом фонд придбав 30 медичних авто, які вже допомагають медичному персоналу в їх щоденній роботі", — зазначили в MK Foundation.

Благодійна організація MK Foundation, заснована українським інвестором Максимом Кріппою, спеціалізується на матеріально-технічному забезпеченні підрозділів Сил Оборони України та медичних служб. За сприяння фонду було придбано понад 1800 транспортних засобів.