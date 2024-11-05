Погода готовит подарок для украинцев: чего ждать 6 ноября

Осадков стоит ждать лишь в трех областях

После пары холодных дней, погода в Украине стабилизируется. Хотя в некоторых частях нашей страны все еще стоит ждать осадков в виде мокрого снега.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Согласно его данным, на большей части территории Украины во вторник, 6 ноября, будет облачная, но сухая погода.

Кроме того, температура воздуха поднимется на пару градусов в сравнении с 5 ноября. Единственным исключением из погодной картины будут Донецкая, Луганская и Харьковская области, где днем стоит ждать +3… +6 градусов днем и -2… +2 ночью.

В остальных областях стоит ждать +6…+10 градусов днем и 0…+3 ночью. На западе Украины столбик термометра ночью может опускаться до -3 градусов.

Немного теплее будет на юге, где днем воздух может разогреться до +11 градусов.

Тенденция к потеплению сохранится и в среду, 7 ноября. В этот день осадки прекратятся по всей стране, но небо будет оставаться все таким же облачным.

Как сообщалось ранее, известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первой декаде ноября украинцев будет ждать переменная и довольно неприятная погода, а вот во второй декаде условия стабилизируются.