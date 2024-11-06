Приходимо до ладу: ці заняття допоможуть прийти до тями після невдалого дня на роботі

Як і де знаходити сили на новий робочий день

Як би ви сильно не любили свою роботу, погані дні трапляються у всіх. Іноді досить недосипання, невдалого початку дня чи стресу, спричиненого робочими моментами, щоб день пішов не так, як хотілося б. Але щоб поганий настрій не перетворювався на звичку, важливо знати, як собі допомогти.

Турбота про себе та кілька простих практик допоможуть запобігти вигорянню та покращити ваш стан, щоб наступного дня повернутися до обов’язків з новими силами. Ось кілька ефективних звичок, які допоможуть прийти до тями після складного дня.

Як прийти до тями після важкого робочого дня

Найпростіше, що можна зробити — прогулятися на свіжому повітрі. Достатньо всього 10 хвилин, щоб знизити рівень стресу, стверджує Betterup. Природа покращує психічне здоров’я та допомагає поглянути на проблеми з іншого боку. Якщо у вас є можливість вибратися в парк або просто пройтися навколо офісу, це вже позитивно вплине на настрій і знизить напругу.

Зробіть перерву від гаджетів: спробуйте ввечері скоротити використання телефону та комп’ютера, щоб дати очам та мозку відпочинок. Навіть кілька хвилин цифрової детоксикації допоможуть відірватися від робочих справ та трохи розслабитися.

Фізичні вправи корисні як для тіла, так і для розуму. Коротка прогулянка, легка йога або просто розтяжка допоможуть вам перейти і заспокоїтися. Вправи покращують концентрацію та знімають емоційну напругу. Якщо протягом дня немає можливості повноцінно зайнятися спортом, просте розминання чи потягування в офісі теж принесуть користь.

Зустрічі з друзями або час, проведений із близькими, може підняти настрій та знизити рівень стресу. Підтримка друзів чи колег дозволяє поглянути на робочі проблеми менш драматично та відчути себе краще, що особливо важливо після важкого дня.

Іноді, щоб повернути гарний настрій, потрібно просто зробити крок назад і подивитися на ситуацію зі сторони. Спробуйте повторити кілька позитивних тверджень, зробити дихальні вправи чи просто відпочити. Такі прості кроки допоможуть відсторонитися від неприємних думок та повернутися до своїх завдань із новим настроєм.

Раніше ми розповідали про ранкові звички, які допоможуть бути успішнішими. Важливо з самого ранку приділяти собі час.