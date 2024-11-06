Возвращаемся в строй: эти занятия помогут прийти в себя после неудачного дня на работе

Как и где находить силы на новый рабочий день

Как бы сильно вы ни любили свою работу, плохие дни случаются у всех. Иногда достаточно недосыпа, неудачного начала дня или стресса, вызванного рабочими моментами, чтобы день пошел не так, как хотелось бы. Но чтобы плохое настроение не превращалось в привычку, важно знать, как себе помочь.

Забота о себе и несколько простых практик помогут предотвратить выгорание и улучшить ваше состояние, чтобы на следующий день вернуться к обязанностям с новыми силами. Вот несколько эффективных привычек, которые помогут прийти в себя после сложного дня.

Как прийти в себя после тяжелого рабочего дня

Самое простое, что можно сделать — прогуляться на свежем воздухе. Достаточно всего 10 минут, чтобы снизить уровень стресса, утверждает Betterup. Природа улучшает психическое здоровье и помогает взглянуть на проблемы с другой стороны. Если у вас есть возможность выбраться в парк или просто пройтись вокруг офиса, это уже окажет положительное влияние на настроение и снизит напряжение.

Сделайте перерыв от гаджетов: попробуйте вечером сократить использование телефона и компьютера, чтобы дать глазам и мозгу отдых. Даже несколько минут цифровой детоксикации помогут отвлечься от рабочих дел и немного расслабиться.

Физические упражнения полезны не только для тела, но и для ума. Короткая прогулка, легкая йога или просто растяжка помогут вам переключиться и успокоиться. Упражнения улучшают концентрацию и снимают эмоциональное напряжение. Если в течение дня нет возможности полноценно заняться спортом, простая разминка или потягивания в офисе тоже принесут пользу.

Встречи с друзьями или время, проведенное с близкими, может поднять настроение и снизить уровень стресса. Поддержка друзей или коллег позволяет взглянуть на рабочие проблемы менее драматично и почувствовать себя лучше, что особенно важно после трудного дня.

Иногда, чтобы вернуть хорошее настроение, нужно просто сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию со стороны. Попробуйте повторить себе несколько позитивных утверждений, сделать дыхательные упражнения или просто отдохнуть. Такие простые шаги помогут отстраниться от неприятных мыслей и вернуться к своим задачам с новым настроем.

Ранее мы рассказывали про утренние привычки, которые помогут быть успешнее. Важно с самого утра находиться для себя время.