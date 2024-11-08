Старому путіністові захотілося від українських чиновників майже 49 млн рублів

Відомий актор і режисер, справжній лизоблюд російського диктатора Путіна Микита Михалков, який довгий час був хворим не лише на голову, намірився позиватися до України.

Як передають росЗМІ, 89-річний пропагандист подав до суду на Україну за "безгосподарне управління в Криму", і вимагає стягнути з українських чиновників майже 49 млн рублів (понад 20 мільйонів гривень).

"Звернення до Арбітражного суду Криму надійшло від Алуштинського санаторію, який у 2016 році був переданий "Союзу кінематографістів Росії", який очолює Микита Сергійович. Тому відтоді перебуває на балансі дочірньої компанії організації", — наголошується в тексті.

Основна скарга кремлівського рупора Михалкова, пропагандистський канал якого на YouTube був вилучений, пов’язана із забрудненням води. "Санаторні" у Криму стверджують, що у всьому винні українські чиновники, які не звертають уваги на природу та екологію Криму.

Нагадаємо, що Росія анексувала український півострів у 2014 році. Міжнародна спільнота досі не визнає анексію та продовжує вважати Крим територією України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Криму під атакою днями знаходилися військові об’єкти російських окупантів. Це було у кількох районах півострова.