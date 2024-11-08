Старому путинисту захотелось от украинских чиновников почти 49 млн рублей

Известный актер и режиссер, настоящий лизоблюд российского диктатора Путина Никита Михалков, который долгое время был больным не только на голову, вознамерился судиться с Украиной.

Как передают росСМИ, 89-летний пропагандист подал в суд на Украину за "бесхозяйственное управление в Крыму", и требует взыскать с украинских чиновников почти 49 млн рублей (свыше 20 миллионов гривен).

"Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России", возглавляемым Никитой Сергеевичем. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации", — отмечается в тексте.

Основная жалоба кремлевского рупора Михалкова, пропагандистский канал которого на YouTube был удален, связана с загрязнением воды. "Санаторные" в Крыму утверждают, что во всем виновны украинские чиновники, которые не обращают внимания на природу и экологию Крыма.

Напомним, что Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году. Международное сообщество до сих пор не признает аннексию и продолжает считать Крым территорией Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Крыму под атакой на днях находились военные объекты российских оккупантов. Это было в нескольких районах полуострова.