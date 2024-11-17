Вони говорять "у лоб" і дуже не люблять обмежень: хто Зеленський за гороскопом

Глава держави веде за собою людей та швидко навчається на помилках

Ми систематично ділимося з астропрогнозами для всіх знаків Зодіаку. Нещодавно "Телеграф" розбирався з гороскопом Дональда Трампа, а сьогодні розкриємо знак Зодіаку Володимира Зеленського.

Президент України народився 25 січня 1978 року. Відповідно до цієї дати можна з точністю визначити, що голова держави за гороскопом — Водолій. Цей знак Зодіаку є "повітряним" за своєю стихією.

Головні риси Водолія

Водолії славляться своєю сміливістю, відкритістю та щирістю. Вони відрізняються активністю, ініціативністю та непохитною внутрішньою силою. Завжди прямолінійні, не бояться скачати щось "у лоб".

Люди, народжені під цим сузір’ям, волелюбні, незалежні, допитливі та інтелектуальні натури. Вони швидко опановують нове. Для Водоліїв дуже важливо виражати свою індивідуальність і не бути схожими на інших.

Раніше астролог Людмила Халанська розповіла "Телеграфу", що Володимир Зеленський сумісний із гороскопом самої України. "Місяць характеризує ставлення президента до своїх партнерів, усіх, з ким він працює та взаємодіє. Це швидше комунікація, як із членами сім'ї, тобто президент ставиться до свого оточення з особистими почуттями, а також емоціями, скоріше по-сімейному", — також поділилася експерт.

Однак Водолій також має свої й негативні прояви у характері. Наприклад, у дуже рідкісних випадках представники цього "повітряного" знака можуть проявляти схильність до лінощів, при цьому вони багато живуть мріями про майбутнє.

Свободу таких людей, як Володимир Зеленський, не можна обмежувати, ставити їх у жорсткі рамки або змушувати займатися тим, що їм не до вподоби. Тільки за цих умов Водолії зможуть без перешкод розв'язувати важливі питання, вести за собою людей та мотивувати інших на досягнення своєї мети.

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