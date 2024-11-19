Змінив костюм із краваткою на мілітарі і не лише: як змінився Зеленський за 1000 днів війни (фото)

Веселого та усміхненого президента вже мало хто пам’ятає

Повномасштабна війна, яку Росія веде проти України вже 1000-й день, залишила глибокий слід на обличчях всіх українців. Ми подорослішали, втомилися і змінилися. Це складний час, повний втрат, болю та доленосних рішень. Час, який торкнувся кожного, особливо президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" демонструє, як змінився голова держави, який з дня вторгнення РФ в Україну помітно змінився. Війна визначила нинішню роль Зеленського у великому світі.

Як виглядав Зеленський до "повномасштабки"

За день до вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, в українську столицю прибули президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа. Під час зустрічі з лідерами європейських країн Володимир Зеленський мав чудовий вигляд: він молодий, з яскравою усмішкою, здоровим кольором обличчя та без слідів втоми.

Проте вже цього дня президент України заявив, що найближчим часом Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. "Можливо, ви бачите мене живим востаннє", — сказав європейцям Зеленський. Сама зустріч була спокійна, а лідер держави зовні не видавав жодного хвилювання чи тривоги.

Перший день війни змінив Зеленського

З 24 лютого президент України щодня розповідав у своїх відеозверненнях про ключові події дня та перебіг боротьби з ворогом. З цього моменту імідж лідера також кардинально змінюється.

Першого дня "повномасштабки" Зеленський змінює класичний діловий костюм на одяг у стилі мілітарі. Його образ тепер незмінно включає штани кольору хакі, флісові куртки, футболки та худі з українською символікою.

Дні, сповнені складних рішень, залишили свій слід: глибокі темні кола під очима, почервонілі від недосипання очі, щетина, а лоб покрили зморшки. Очевидно, що переживання і стрес від подій, що відбуваються в країні, сильно позначилися на зовнішності президента країни.

Зеленський після трагедії у Бучі 4 квітня 2022 року

Володимир Зеленський у День Незалежності України у 2021 та 2022 роках

До того ж з минулого року Зеленський починає носити окуляри. "Телеграф" писав, що одного разу цей необхідний аксесуар "перетворив" президента на казкового персонажа — Гаррі Поттера. Незабаром фото лідера в окулярах породило мем про "хлопчика, який вижив".

Фото: Скріншот з відео візиту Зеленського до Нідерландів

"Видно сліди перманентного стресу. Це цілком зрозуміло, адже йдеться про президента країни, де триває війна. Стрес, напруга, ненормований графік – усе це прискорює процеси старіння. Обличчя постійно перебуває в напрузі, мімічні зморшки стають глибшими, а загальний стан шкіри та організму погіршується", — зазначив в інтерв’ю focus у вересні 2024 року пластичний хірург Сергій Королюк.

Президент із першої леді України Оленою Зеленською 1 січня 2023 року. Фото: Getty Images

Володимир Зеленський на репортажі з Бретом Байєром у FOX News 12 грудня 2023 року. Фото: Getty Images

Президентське подружжя на церемонії з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, 6 червня 2024 року. Фото: Getty Images

Президент України на інтерв’ю на FOX News Live 27 вересня 2024 року у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Попри щоденні потрясіння Володимир Зеленський продовжує боротися за майбутнє України. Днями президент відвідав Покровськ Донецької області, на який активно наступають російські війська. Він вручив українським воїнам нагороди.