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Змінив костюм із краваткою на мілітарі і не лише: як змінився Зеленський за 1000 днів війни (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Володимир Зеленський дуже сильно змінився під час повномасштабного вторгнення РФ
Володимир Зеленський дуже сильно змінився під час повномасштабного вторгнення РФ. Фото Колаж "Телеграфу"

Веселого та усміхненого президента вже мало хто пам’ятає

Повномасштабна війна, яку Росія веде проти України вже 1000-й день, залишила глибокий слід на обличчях всіх українців. Ми подорослішали, втомилися і змінилися. Це складний час, повний втрат, болю та доленосних рішень. Час, який торкнувся кожного, особливо президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" демонструє, як змінився голова держави, який з дня вторгнення РФ в Україну помітно змінився. Війна визначила нинішню роль Зеленського у великому світі.

Як виглядав Зеленський до "повномасштабки"

За день до вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, в українську столицю прибули президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа. Під час зустрічі з лідерами європейських країн Володимир Зеленський мав чудовий вигляд: він молодий, з яскравою усмішкою, здоровим кольором обличчя та без слідів втоми.

володимир зеленський Анджей Дуда

Проте вже цього дня президент України заявив, що найближчим часом Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. "Можливо, ви бачите мене живим востаннє", — сказав європейцям Зеленський. Сама зустріч була спокійна, а лідер держави зовні не видавав жодного хвилювання чи тривоги.

Володимир зеленський

Перший день війни змінив Зеленського

З 24 лютого президент України щодня розповідав у своїх відеозверненнях про ключові події дня та перебіг боротьби з ворогом. З цього моменту імідж лідера також кардинально змінюється.

Першого дня "повномасштабки" Зеленський змінює класичний діловий костюм на одяг у стилі мілітарі. Його образ тепер незмінно включає штани кольору хакі, флісові куртки, футболки та худі з українською символікою.

Володимир зеленський
Володимир зеленський
Володимир зеленський

Дні, сповнені складних рішень, залишили свій слід: глибокі темні кола під очима, почервонілі від недосипання очі, щетина, а лоб покрили зморшки. Очевидно, що переживання і стрес від подій, що відбуваються в країні, сильно позначилися на зовнішності президента країни.

Володимир зеленський
Зеленський після трагедії у Бучі 4 квітня 2022 року
Володимир зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у День Незалежності України у 2021 та 2022 роках

До того ж з минулого року Зеленський починає носити окуляри. "Телеграф" писав, що одного разу цей необхідний аксесуар "перетворив" президента на казкового персонажа — Гаррі Поттера. Незабаром фото лідера в окулярах породило мем про "хлопчика, який вижив".

володимир зеленський в окулярах
Фото: president.gov.ua
володимир зеленський окуляри
Фото: Скріншот з відео візиту Зеленського до Нідерландів

"Видно сліди перманентного стресу. Це цілком зрозуміло, адже йдеться про президента країни, де триває війна. Стрес, напруга, ненормований графік – усе це прискорює процеси старіння. Обличчя постійно перебуває в напрузі, мімічні зморшки стають глибшими, а загальний стан шкіри та організму погіршується", — зазначив в інтерв’ю focus у вересні 2024 року пластичний хірург Сергій Королюк.

Володимир Зеленський
Володимир зеленський Олена зеленська
Президент із першої леді України Оленою Зеленською 1 січня 2023 року. Фото: Getty Images
Володимир зеленський
Володимир Зеленський на репортажі з Бретом Байєром у FOX News 12 грудня 2023 року. Фото: Getty Images
Володимир зеленський Олена зеленська
Президентське подружжя на церемонії з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, 6 червня 2024 року. Фото: Getty Images
Володимир зеленський
Президент України на інтерв’ю на FOX News Live 27 вересня 2024 року у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Попри щоденні потрясіння Володимир Зеленський продовжує боротися за майбутнє України. Днями президент відвідав Покровськ Донецької області, на який активно наступають російські війська. Він вручив українським воїнам нагороди.

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#Війна #Володимир Зеленський