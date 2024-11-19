Змінив костюм із краваткою на мілітарі і не лише: як змінився Зеленський за 1000 днів війни (фото)
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Веселого та усміхненого президента вже мало хто пам’ятає
Повномасштабна війна, яку Росія веде проти України вже 1000-й день, залишила глибокий слід на обличчях всіх українців. Ми подорослішали, втомилися і змінилися. Це складний час, повний втрат, болю та доленосних рішень. Час, який торкнувся кожного, особливо президента України Володимира Зеленського.
"Телеграф" демонструє, як змінився голова держави, який з дня вторгнення РФ в Україну помітно змінився. Війна визначила нинішню роль Зеленського у великому світі.
Як виглядав Зеленський до "повномасштабки"
За день до вторгнення Росії, 23 лютого 2022 року, в українську столицю прибули президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа. Під час зустрічі з лідерами європейських країн Володимир Зеленський мав чудовий вигляд: він молодий, з яскравою усмішкою, здоровим кольором обличчя та без слідів втоми.
Проте вже цього дня президент України заявив, що найближчим часом Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. "Можливо, ви бачите мене живим востаннє", — сказав європейцям Зеленський. Сама зустріч була спокійна, а лідер держави зовні не видавав жодного хвилювання чи тривоги.
Перший день війни змінив Зеленського
З 24 лютого президент України щодня розповідав у своїх відеозверненнях про ключові події дня та перебіг боротьби з ворогом. З цього моменту імідж лідера також кардинально змінюється.
Першого дня "повномасштабки" Зеленський змінює класичний діловий костюм на одяг у стилі мілітарі. Його образ тепер незмінно включає штани кольору хакі, флісові куртки, футболки та худі з українською символікою.
Дні, сповнені складних рішень, залишили свій слід: глибокі темні кола під очима, почервонілі від недосипання очі, щетина, а лоб покрили зморшки. Очевидно, що переживання і стрес від подій, що відбуваються в країні, сильно позначилися на зовнішності президента країни.
До того ж з минулого року Зеленський починає носити окуляри. "Телеграф" писав, що одного разу цей необхідний аксесуар "перетворив" президента на казкового персонажа — Гаррі Поттера. Незабаром фото лідера в окулярах породило мем про "хлопчика, який вижив".
"Видно сліди перманентного стресу. Це цілком зрозуміло, адже йдеться про президента країни, де триває війна. Стрес, напруга, ненормований графік – усе це прискорює процеси старіння. Обличчя постійно перебуває в напрузі, мімічні зморшки стають глибшими, а загальний стан шкіри та організму погіршується", — зазначив в інтерв’ю focus у вересні 2024 року пластичний хірург Сергій Королюк.
Попри щоденні потрясіння Володимир Зеленський продовжує боротися за майбутнє України. Днями президент відвідав Покровськ Донецької області, на який активно наступають російські війська. Він вручив українським воїнам нагороди.