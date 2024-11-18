Пʼять найпоширеніших звичок бідних людей
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Перевірте, чи робите ви ці дії
Люди, яким постійно не вистачає на життя, роблять одні й ті ж дії. Причиною є негативні установки, відсутність фінансової грамотності та неправильне використання коштів.
"Телеграф" зібрав найбільш розповсюджених звичок, які характерні людям з низьким доходом.
- Нема планування фінансів. Зазвичай такі люди живуть від зарплати до зарплати. Вони гадки не мають, куди з гаманця зникають всі кошти, й чому їм постійно не вистачає. А все тому, що нема контролю за грошима або ж витрати перевищують доходи.
- Забувають про важливість здоров'я. Купують найдешевші продукти, бо не усвідомлюють, наскільки якісна їжа є важливою для доброго самопочуття. Також зовсім не займаються спортом, знаходячи виправдання.
- Надають перевагу швидкому задоволенню. Навіть попри складний матеріальний стан, такі люди знаходять гроші на розваги або речі, які миттєво їх потішать. Водночас на якесь навчання, аби покращити свої навички, коштів у них не знайдеться.
- Життя у борг є одним із головних показників людини, яка не вміє грамотно розподіляти фінанси. Кредити, швидкі гроші та позичання у знайомих рятує ситуацію у моменті, але у перспективі людина стає заручником боргів.
- Витрачання часу безцільно: перегляд серіалів, сидіння у соцмережах, тривалі розмови через телефон без сенсу. Такі люди крадуть час самі в себе, замість того, щоб інвестувати його в корисні справи
Раніше "Телеграф" писав про три поширених пастки бідності. Це може бути причиною того, чому вам не виходить покращити фінансовий стан.