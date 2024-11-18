Рус

Пʼять найпоширеніших звичок бідних людей

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Звички бідних людей Новина оновлена 18 листопада 2024, 21:47
Звички бідних людей. Фото canva.com

Перевірте, чи робите ви ці дії

Люди, яким постійно не вистачає на життя, роблять одні й ті ж дії. Причиною є негативні установки, відсутність фінансової грамотності та неправильне використання коштів.

"Телеграф" зібрав найбільш розповсюджених звичок, які характерні людям з низьким доходом.

  • Нема планування фінансів. Зазвичай такі люди живуть від зарплати до зарплати. Вони гадки не мають, куди з гаманця зникають всі кошти, й чому їм постійно не вистачає. А все тому, що нема контролю за грошима або ж витрати перевищують доходи.
  • Забувають про важливість здоров'я. Купують найдешевші продукти, бо не усвідомлюють, наскільки якісна їжа є важливою для доброго самопочуття. Також зовсім не займаються спортом, знаходячи виправдання.
  • Надають перевагу швидкому задоволенню. Навіть попри складний матеріальний стан, такі люди знаходять гроші на розваги або речі, які миттєво їх потішать. Водночас на якесь навчання, аби покращити свої навички, коштів у них не знайдеться.
  • Життя у борг є одним із головних показників людини, яка не вміє грамотно розподіляти фінанси. Кредити, швидкі гроші та позичання у знайомих рятує ситуацію у моменті, але у перспективі людина стає заручником боргів.
  • Витрачання часу безцільно: перегляд серіалів, сидіння у соцмережах, тривалі розмови через телефон без сенсу. Такі люди крадуть час самі в себе, замість того, щоб інвестувати його в корисні справи

Раніше "Телеграф" писав про три поширених пастки бідності. Це може бути причиною того, чому вам не виходить покращити фінансовий стан.

Теги:
#Фінанси #Звички