Пʼять найпоширеніших звичок бідних людей

Перевірте, чи робите ви ці дії

Люди, яким постійно не вистачає на життя, роблять одні й ті ж дії. Причиною є негативні установки, відсутність фінансової грамотності та неправильне використання коштів.

"Телеграф" зібрав найбільш розповсюджених звичок, які характерні людям з низьким доходом.

Нема планування фінансів. Зазвичай такі люди живуть від зарплати до зарплати. Вони гадки не мають, куди з гаманця зникають всі кошти, й чому їм постійно не вистачає. А все тому, що нема контролю за грошима або ж витрати перевищують доходи.

Забувають про важливість здоров'я. Купують найдешевші продукти, бо не усвідомлюють, наскільки якісна їжа є важливою для доброго самопочуття. Також зовсім не займаються спортом, знаходячи виправдання.

Надають перевагу швидкому задоволенню. Навіть попри складний матеріальний стан, такі люди знаходять гроші на розваги або речі, які миттєво їх потішать. Водночас на якесь навчання, аби покращити свої навички, коштів у них не знайдеться.

Життя у борг є одним із головних показників людини, яка не вміє грамотно розподіляти фінанси. Кредити, швидкі гроші та позичання у знайомих рятує ситуацію у моменті, але у перспективі людина стає заручником боргів.

Витрачання часу безцільно: перегляд серіалів, сидіння у соцмережах, тривалі розмови через телефон без сенсу. Такі люди крадуть час самі в себе, замість того, щоб інвестувати його в корисні справи

Раніше "Телеграф" писав про три поширених пастки бідності. Це може бути причиною того, чому вам не виходить покращити фінансовий стан.