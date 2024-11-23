Субсидии не для всех: кто не может претендовать на помощь государства

Для каждого случая есть исключение

Субсидии в Украине предназначены для домохозяйств, которые испытывают трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Однако существует ряд причин, по которым заявителю может быть отказано в получении субсидии.

Согласно постановлению Кабмина, среди причин, долги за коммунальные услуги, большие расходы и немалое состояние. Основные причины отказа в предоставлении субсидии имеют исключения, в частности, большие затраты допустимы, если они были направлены на лечение и т.д.

Задолженность

Если у домохозяйства есть задолженность на коммунальные услуги сроком 3 месяца и более, это является основанием для отказа. Также причиной отказа является задолженность по алиментам у члена домохозяйства или его семьи.

Наличие незанятых совершеннолетних членов семьи

Если в домохозяйстве я хотя бы один трудоспособный человек, который при этом не работает и нет веской причины этого делать, субсидию могут не предоставить. Если человек не работает, он должен быть зарегистрирован как безработный, учиться, лечиться.

Владение транспортными средствами

Наличие автомобиля в возрасте до 5 лет или двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет (за исключением мопедов и прицепов) является основанием для отказа.

Финансовые активы и расходы

Если у кого-то из членов домохозяйства есть депозит на сумму 100 гривен и больше или если за год до обращения была совершена покупка на сумму более 100 тысяч гривен, это может стать причиной отказа. Обратите внимание, предельная стоимость покупки еще до ноября составила 50 тысяч грн. Эту норму изменили совсем недавно. Также, если человек приобрел генерирующую установку для выработки электроэнергии, сумма одноразового платежа, не влияющего на предоставление субсидии, увеличивается до 150 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими способами можно узнать предоставили ли вам субсидию. Сделать это можно онлайн или по телефону.