Это не сын Путина: разлетевшееся когда-то фото наследника диктатора оказалось фейком

Этот снимок облетел весь интернет

В январе 2023 года в сети начало распространяться фотография якобы старшого сына Владимира Путина, которого в 2015 году родила российская гимнастка Алина Кабаева. Действительно, мальчик на снимке удивительно похож на главу РФ, однако никакого родства между ними, как выяснилось, нет.

Фото мальчика-"копии Путина" облетело весь интернет после публикации бывшего депутата Госдумы Константина Борового в Фейсбуке. "Дмитрий Владимирович Кабаев сын Алины Маратовны Кабаевой (незамужней). Триллиардер. Фото 2021 года (мальчику 10-11 лет)", — уверенно пишет экс-чиновник.

Возраст мальчика на фото не совпадает — едва ли ему здесь 6 лет. Если учесть, что фотография была впервые опубликована на просторах интернета еще в 2019 году, то это полностью противоречит всей информации.

Боровой заявил, что мальчик на фото - сын Путина

Почему на фото — не сын Путина

Схожесть мальчика с Путиным, дествительно, впечатляет

Но ту же фотографию мальчика можно встретить в публикациях на различных социальных платформах и в другие годы: 2020-й и 2021-й. Российский журналист Андрей Захаров выяснил, что ребенок на популярном в соцсетях снимке — сын заведующего отделом богослужебных книг издательства Московской патриархии Ивана Нефедова.

В подтверждение этой информации расследователь представил еще две фотографии с этим же мальчиком. На одном фото он изображен вместе с семьей, в том числе с отцом Иваном Нефедовым:

На другом фото ребенок позирует в стихаре (богослужебном облачении) в компании других детей:

Также есть еще одно фото за 22 июня 2015 года — с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата клириками РПЦ:

Мальчик-Путин справа

Резюмируем, что мальчик на фото, опубликованное российским политиком Константином Боровым, не имеет никакого отношения ни к Путину, ни к Кабаевой. Но, к сожалению, имеет отношения с церковной "пропагандистской машиной".

Путин и Алина Кабаева

Сколько детей у Путина

Издание Wall Street Journal сообщало, что у пары трое детей: одного Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, а двоих других, близнецов, — в Москве в 2019 году. В сентябре СМИ віяснили, как зовут сыновей Владимира Путина и чем они занимаются.