"Копія мами" із чорною шевелюрою: яким був проросійський ексміністр Євген Червоненко у молодості (фото)

Якось політик згадував, чим відрізнявся від свого молодшого брата в юності

Колишній міністр транспорту та зв’язку України, скандальний політик Євген Червоненко був у молодості зовсім іншою людиною. Принаймні, що стосується зовнішності чоловіка.

Проросійський нардеп, який розпочинав свою кар’єру як автогонщик, виглядав у юності худорлявим хлопцем, відмінною зовнішньою рисою якого була його пишна чорна шевелюра. Таким експолітика навряд чи хтось уже згадає.

"Молодший брат Ігор — це точна копія тата, покійного, на жаль. А я — копія мами. Ігор великий аналітик, інтелігентний, я ж більш цілеспрямований, упертий і рішучий", — розповідав у 2005 році Євген Червоненко в інтерв’ю "Фактам".

Євген Червоненко у молодості. Фото: antikor.com.ua

Відомо, що маму Червоненка звали Людмила Ізраїлівна Маршак (дівоче прізвище). Вона була дочкою проректора Дніпропетровського гірничого інституту. На жаль, архівні фото жінки в мережі відсутні, тому порівняти матір зі скандальним сином ми не можемо.

Нагадаємо, що Євген Червоненко був одружений тричі. Якщо про першу дружину політика мало що відомо, то про другу довгий час писали ЗМІ. Все через нове кохання чоловіка — Ніну Смолянську, яка виявилася копією колишньої. "Телеграф" писав, як виглядає колишня дружина Євгена Червоненка.

Проросійський політик Євген Червоненко явно слухав у свої роки популярний гурт "Ненсі". Ми розповідали, що сталося з його солістом Анатолієм Бондаренком, який народився у Костянтинівці Донецької області.