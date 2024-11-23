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"Копія мами" із чорною шевелюрою: яким був проросійський ексміністр Євген Червоненко у молодості (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Євген Червоненко був у юності з розкішною шевелюрою Новина оновлена 23 листопада 2024, 22:09
Євген Червоненко був у юності з розкішною шевелюрою. Фото Колаж "Телеграфу"

Якось політик згадував, чим відрізнявся від свого молодшого брата в юності

Колишній міністр транспорту та зв’язку України, скандальний політик Євген Червоненко був у молодості зовсім іншою людиною. Принаймні, що стосується зовнішності чоловіка.

Проросійський нардеп, який розпочинав свою кар’єру як автогонщик, виглядав у юності худорлявим хлопцем, відмінною зовнішньою рисою якого була його пишна чорна шевелюра. Таким експолітика навряд чи хтось уже згадає.

"Молодший брат Ігор — це точна копія тата, покійного, на жаль. А я — копія мами. Ігор великий аналітик, інтелігентний, я ж більш цілеспрямований, упертий і рішучий", — розповідав у 2005 році Євген Червоненко в інтерв’ю "Фактам".

євген червоненко в молодості
Євген Червоненко у молодості. Фото: antikor.com.ua

Відомо, що маму Червоненка звали Людмила Ізраїлівна Маршак (дівоче прізвище). Вона була дочкою проректора Дніпропетровського гірничого інституту. На жаль, архівні фото жінки в мережі відсутні, тому порівняти матір зі скандальним сином ми не можемо.

євген червоненко в юності
Фото: tabloid.pravda.com.ua

Нагадаємо, що Євген Червоненко був одружений тричі. Якщо про першу дружину політика мало що відомо, то про другу довгий час писали ЗМІ. Все через нове кохання чоловіка — Ніну Смолянську, яка виявилася копією колишньої. "Телеграф" писав, як виглядає колишня дружина Євгена Червоненка.

євген червоненко молодий
Фото: fakty.ua

Проросійський політик Євген Червоненко явно слухав у свої роки популярний гурт "Ненсі". Ми розповідали, що сталося з його солістом Анатолієм Бондаренком, який народився у Костянтинівці Донецької області.

Теги:
#Молодість #Євген Червоненко