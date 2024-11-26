Ніколи цього не робіть: від чого ви стаєте біднішими
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Намагайтеся накопичувати кошти
Гроші грають велику роль у житті кожної людини. Від цього залежить, який вигляд ми маємо, у що одягаємось, чим харчуємось, чи маємо змогу відпочивати. Тому кожен з нас хоча б раз задумувався, як заробляти більше.
Насамперед важливо припинити витрачати гроші на ті речі, без яких ви можете прожити. Ще кілька порад — зібрав "Телеграф".
- Купувати речі дорогих брендів на останні гроші. Не потрібно намагатися когось вразити, якщо вам це не по кишені.
- У вас є лише одне джерело доходу, яке не приносить багато грошей. При такому підході у вас навряд чи покращиться матеріальний стан.
- Постійні борги та використання кредитних карток роблять вас заручником ситуації. Намагайтеся розподіляти свої кошти так, щоб вистачало на все.
- Відсутність фінансової грамотності. Ви не записуєте витрати й доходи, тому не розумієте, чому коштів не вистачає.
- Ви не навчаєтесь, не опановуєте нові навички. Це може бути проблемою, чому не виходить збільшити дохід.
Нещодавно "Телеграф" розповідав про три пастки бідності, які блокують успіх. Є певні дії, які заважають вам вийти на новий рівень.