Ніколи цього не робіть: від чого ви стаєте біднішими

Намагайтеся накопичувати кошти

Гроші грають велику роль у житті кожної людини. Від цього залежить, який вигляд ми маємо, у що одягаємось, чим харчуємось, чи маємо змогу відпочивати. Тому кожен з нас хоча б раз задумувався, як заробляти більше.

Насамперед важливо припинити витрачати гроші на ті речі, без яких ви можете прожити. Ще кілька порад — зібрав "Телеграф".

Купувати речі дорогих брендів на останні гроші. Не потрібно намагатися когось вразити, якщо вам це не по кишені.

У вас є лише одне джерело доходу, яке не приносить багато грошей. При такому підході у вас навряд чи покращиться матеріальний стан.

Постійні борги та використання кредитних карток роблять вас заручником ситуації. Намагайтеся розподіляти свої кошти так, щоб вистачало на все.

Відсутність фінансової грамотності. Ви не записуєте витрати й доходи, тому не розумієте, чому коштів не вистачає.

Ви не навчаєтесь, не опановуєте нові навички. Це може бути проблемою, чому не виходить збільшити дохід.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про три пастки бідності, які блокують успіх. Є певні дії, які заважають вам вийти на новий рівень.