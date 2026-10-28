Кава з пакетика, яку пам’ятають досі: звідки взявся MacCoffee і чому за ним ностальгують

Головною перевагою напою була простота

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Розчинний напій, який достатньо залити окропом, став для багатьох українців звичною частиною ранку, перерви на роботі чи поїздки. Кава "три в одному", особливо MacCoffee, запам’яталася не лише смаком, а й яскравою упаковкою, рекламою та атмосферою 1990-х та 2000-х років.

Сьогодні про нього згадують із ностальгією – навіть ті, хто давно перейшов на каву з кавоварки чи кав’ярні.

Як з’явилася кава "три в одній"

Ідея об’єднати каву, цукор та вершки в одному пакетику виникла не в Україні. Подібні суміші почали виробляти в Азії, де вони виявилися зручним рішенням для людей, яким хотілося швидко приготувати солодкий напій кави без додаткових інгредієнтів.

Одним із перших масових продуктів такого типу стала суміш, випущена в Південній Кореї 1976 року. Її створила компанія Dongsuh Foods: в одному пакетику вже були розчинна кава, сухі вершки та цукор. Не потрібно було окремо шукати банку з кавою, додавати молоко чи відміряти цукор – достатньо було висипати вміст у чашку та залити гарячою водою.

Наприкінці 1980-х з’явився бренд MacCoffee, заснований підприємцем Тан Ванг Чу. Він звернув увагу на попит на зручний кавовий напій, який можна швидко приготувати практично будь-де. У 1990-х продукт почав виходити на нові ринки, а 1997 року MacCoffee 3 в 1 з’явився в Україні.

Так пакетики з кавою поступово стали звичним товаром у магазинах, кіосках та на ринках.

MacCoffee 3 в 1 став для багатьох символом кавових звичок 1990-х та 2000-х

Чому "MacCoffee" такий популярний

Головною перевагою напою була простота. У 1990-х та на початку 2000-х культура кав’ярень в Україні ще не була такою розвиненою, як сьогодні. Кава "три в одному" дозволяла отримати солодкий вершковий напій вдома, в офісі, на навчанні або в дорозі.

У нього було відразу кілька переваг:

Не потрібно спеціальне обладнання. Достатньо було чашки та гарячої води.

Достатньо було чашки та гарячої води. Усі інгредієнти вже були усередині. Не треба було окремо купувати вершки та цукор.

Не треба було окремо купувати вершки та цукор. Зручно брати із собою. Невеликий пакетик легко поміщався у сумку чи кишеню.

Невеликий пакетик легко поміщався у сумку чи кишеню. Знайомий смак. Солодкий, м’який і вершковий напій подобався тим, кому звичайна чорна кава здавалася надто гіркою.

Солодкий, м’який і вершковий напій подобався тим, кому звичайна чорна кава здавалася надто гіркою. Доступність. Можна було купити одну порцію, не витрачаючись на цілу банку кави.

MacCoffee став для багатьох символом звичної пакетованої кави 1990-х і 2000-х років

Важливу роль відіграла реклама. MacCoffee активно просували на пострадянському ринку, а впізнавана упаковка з великим орлом та американською символікою виділялася серед товарів на полицях. При цьому бренд мав сінгапурське походження, а не американське.

В Україні марка з’явилася у 1997 році і згодом стала одним із відомих символів епохи пакетованих кавових напоїв. У листопаді 2011 року у Золотоноші Черкаської області відкрилося виробництво MacCoffee, що стало ще одним етапом розвитку бренду на українському ринку.

Чому сьогодні з цієї кави ностальгують

Для багатьох людей MacCoffee – це не так історія про якість кави, як враження про конкретний час. Пакетик міг асоціюватись із навчанням, першою роботою, поїздками в автобусі, перервами між парами чи коротким відпочинком посеред робочого дня.

У ностальгії є й інша причина: смак знайомого продукту часто повертає людину до певних моментів життя. Навіть якщо напій давно перестав бути коханим, його запах чи вид упаковки можуть нагадати про дитинство, юність та час, коли повсякденні звички були іншими.

Крім того, кава "три в одному" стала частиною масової культури того періоду. Його купували не заради складних смакових відтінків або походження зерен, а задля зрозумілого результату: швидко, солодко і без зайвого клопоту.

Чому зараз обирають іншу каву

Останніми роками кавова культура в Україні помітно змінилася. Поширилися кав’ярні, кавоварки, альтернативні способи заварювання та інтерес до зерен певного походження. Все більше споживачів звертають увагу на обсмажування, аромат та баланс смаку.

На цьому фоні розчинні суміші з цукром і сухими вершками для частини покупців стали поступатися місцем еспресо, американо, капучіно та фільтр-кава. Склад пакетиків також викликає питання у тих, хто намагається контролювати кількість цукру в раціоні.

Однак це не означає, що "три в одному" зникло або перестало бути затребуваним. Такі напої, як і раніше, зручні, коли потрібно швидко приготувати одну порцію без кавового обладнання.

Як повідомляв "Телеграф", MacCoffee завоював український ринок наприкінці 1990-х, хоча спочатку напій позиціонували як бразильський. Більше десяти років бренд став настільки популярним, що в листопаді 2011 року в Золотоноші Черкаської області відкрилося його виробництво. Воно працює і експорту. Асортимент смаків – від лісового горіха та французької ванілі до версії 2 в 1 без цукру – показує, як звичний формат адаптували до різних уподобань покупців. Детальніше – про виробництво та смаки.