Не з кишені касира: як у "АТБ" повертають гроші, якщо товар пробили за іншою ціною

Витрати найчастіше покриває адміністрація із внутрішніх коштів

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Якщо в "АТБ" на вітрині залишився старий цінник, а на касі товар пробивають дорожче, покупцеві мають продати його за ціною, зазначеною в торгівельному залі. Різницю повертають готівкою прямо в магазині.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі. Право покупця вимагати ціну з вітрини підтверджує і Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області: якщо ціни на ціннику та в чеку не збігаються, спір вирішують на користь споживача.

Як в "АТБ" повертають переплату

За словами працівника мережі, спочатку товар проводять через касу за повною ціною, зазначеною в системі. Потім покупцеві видають готівкою різницю між сумою в чеку та ціною на вітрині.

Магазин сам вирішує, з яких коштів відшкодувати цю суму. Працівник пояснив, що найчастіше витрати покриває адміністрація. Підстав автоматично вважати таку виплату особистими витратами касира немає.

Чому магазин має враховувати старий цінник

Стаття 15 Закону України "Про захист прав споживачів" зобов’язує продавця до покупки надати необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар. Зокрема – його ціну, умови та правила придбання. Ціна за одиницю товару має бути остаточною і включати всі податки та збори.

Виставляючи товар на вітрині із зазначенням конкретної ціни, магазин публічно пропонує укласти договір купівлі-продажу. Ціна – одна з умов цієї пропозиції, тому під час розрахунку продавець зобов’язаний її дотримуватися.

Працівники мають змінювати цінники до початку роботи. Якщо ціну вже змінили в базі, а паперовий цінник ще не встигли замінити, покупець однаково має право придбати товар на запропонованих умовах. Несвоєчасне оновлення інформації – внутрішнє питання магазину.

Що робити, якщо на касі вимагають заплатити більше

Якщо ціна на касі не збігається з цінником, зверніться до адміністратора і вимагайте продати товар за ціною з полиці. Якщо покупку вже оплачено, вимагайте повернути різницю між ціною на ціннику та сумою в чеку.

Сфотографуйте цінник так, щоб на знімку було видно назву товару, ціну та штрихкод. Збережіть фіскальний чек: він підтверджує, скільки магазин фактично отримав за покупку.

Якщо адміністрація відмовляється повертати переплату, покупець має право поскаржитися до Держпродспоживслужби. До звернення додайте копію або фотографію чека та знімок цінника з торгівельного залу.

Актуальні акції в "АТБ"

Як повідомляв "Телеграф", у магазинах "АТБ" регулярно перевіряють і змінюють тисячі цінників. Тому інформація на полицях може оновлюватися із затримкою: на касі вже відображається нова ціна, а покупець усе ще бачить стару. Докладніше – про причину розбіжності цін.