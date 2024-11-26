Из-за действий родственников можно потерять субсидию. Как этого не допустить

Если не сообщить об изменениях, это может стоить пособия от государства

Субсидия – важный финансовый инструмент поддержки украинских семей в сложный экономический период. Особенно актуальным это становится зимой, когда коммунальные платежи растут из-за повышения тарифов на отопление.

Однако не все знают о тонкостях получения этой социальной помощи. Есть случаи, когда субсидии из-за действий родственников можно ее лишиться.

Когда могут лишить субсидии из-за родственников: объясняют в Пенсионном фонде

Среди неожиданных причин отмены субсидии – выезд членов семьи за границу. Отъезд кого-нибудь из домохозяйства за границу может кардинально изменить ситуацию со льготой.

Специалисты Пенсионного фонда Украины отмечают, что если кто-то из зарегистрированных лиц находится за пределами страны более двух месяцев, это автоматически влияет на начисление субсидии. Например, в семье из 3 человек, где жена с ребенком уехали за границу, а муж остался, при расчете субсидии их доходы и нормы коммунальных услуг не будут учитываться.

Важно своевременно сообщать о таких изменениях. Если семья этого не сделает, придется возвращать полученные средства. Есть даже риск возврата всей суммы субсидии.

Исключения предусмотрены жителям определенных областей: Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Луганской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Сумской, а также Запорожской. Для них действуют специальные правила: не нужно отчитываться о выезде до завершения военного положения и месяц после него.

Также ранее "Телеграф" писал, что изменится в назначении субсидий с 1 декабря.