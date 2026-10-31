Без зайвих кліків: яка нова функція зʼявилась у Google Maps

Оновлення покликане спростити життя користувачам

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Компанія Google інтегрувала нові інструменти на основі штучного інтелекту Gemini в додаток "Карти" (Google Maps) для розширення його навігаційних функцій. Такі зміни дозволяють шукати необхідні користувачу місця, запитувати зміни маршруту та перевіряти дані під час навігації за допомогою голосових команд.

Ця функція розроблена, щоб спростити та полегшити використання застосунку. Про це пише аргентинське видання Radiomitre.

Навіщо штучний інтелект в Google Maps

Google Maps додала режим штучного інтелекту Gemini для голосових запитів. Тепер користувачі можуть ставити програмі запитання голосом, без необхідності друкувати текст, не відволікаючись від поточних справ. Це, серед іншого, дозволяє користувачам знаходити найближчі заправки, ресторани, супермаркети чи туристичні пам'ятки, а також запитувати зміни маршруту чи інформацію, пов'язану з пунктом призначення.

Як активувати Gemini в Картах Google

Почати користуватись новими інструментами нескладно. Для цього рекомендується:

Оновити Карти Google з магазину додатків.

Налаштувати Gemini як помічника за замовчуванням.

Перевірити, чи має програма доступ GPS-даних.

Надати необхідні дозволи для використання мікрофона та навігації.

Після виконання цих кроків відкрийте Карти Google, виберіть пункт призначення та розпочніть навігацію. Під час подорожі ви можете натиснути значок мікрофона або символ Gemini, щоб зробити голосовий запит.

Google Maps. Фото ілюстративне

Програма має широкий функціонал. Серед запитів, які можна розмістити, зокрема:

Де знаходиться найближча АЗС.

Як швидко дістатись до ресторану з хорошими відгуками.

Знайди найближчий працюючий супермаркет.

Проклади альтернативний маршрут, щоб уникнути заторів.

Додай локацію до поточного маршруту тощо.

Варто зауважити, що доступність цих функцій залежить від моделі телефону, регіон та встановленої ​​версії програми. Якщо значок Gemini або мікрофона не відображається на екрані, Google рекомендує перевірити, чи відбулось оновлення Карт до останньої версії, та ще раз перевірити сумісність вашого смартфона.

Користуватись Google Maps стане простіше

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно змінити в налаштуваннях телефона, щоб зберегти заряд батареї під час відключень світла.