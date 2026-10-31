В "АТБ" впали ціни на популярні шампуні: встигніть заощадити 85 грн на пляшці

Oil Nutritive та Ultimate Repair у флаконах по 400 мл коштують по 149 грн

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі "АТБ" діє знижка 36% на шампуні Gliss Kur Oil Nutritive та Gliss Kur Ultimate Repair. За кожен із цих засобів покупці заощаджують 85,50 грн.

Про знижки на засоби для догляду повідомляє "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

Акційні ціни діють до 3 листопада включно.

Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл, продають за 149 грн замість 234,50 грн. Таку саму ціну встановили на Gliss Kur Ultimate Repair, 400 мл, призначений для дуже пошкодженого та сухого волосся.

Шампуні Gliss Kur Oil Nutritive та Ultimate Repair продають зі знижкою 36% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" з’явилася сезонна новинка, що вразила покупців: "Кожні 20 хвилин бігав і дивився" (фото).