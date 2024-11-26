Украинцев ждет холодная ночь: синоптик ухудшила прогноз для регионов

Диденко рассказала, когда отступят морозы

В Украине ночь с 26 на 27 ноября в недельной синоптической перспективе будет самой холодной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Телеграм. По ее словам, в северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской минимальная температура воздуха ожидается в пределах 4-9 градусов мороза.

Синоптики не говорит, что на Черниговщине кое-где до -11 градусов.

"Разве что в западных областях и на юго-востоке — теплое исключение, даже небольшие плюсы", — отметила она.

Кроме того, в течение дня среды в Украине ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в западных областях от +4 до +7 градусов тепла, в Закарпатье и на юге Крыма от +7 до +9 градусов тепла.

"В большинстве областей Украины существенные осадки завтра маловероятны, только в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и Винницкой области — небольшой мокрый снег. Густеют туманы — видимость порой снижается до 300-500 метров", — предупредила Диденко.

Что касается прогноза в Киеве, то 27 ноября в дневные часы пройдет небольшой мокрый снег. В ближайшую ночь в столице морозно, до -5 до -8 градусов мороза, это будет самая холодная ночь в неделю, завтра днем 0-2 градуса мороза. В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

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