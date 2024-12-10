На какую субсидию можно претендовать в Украине

Детали о трех основных видах помощи

В Украине существует несколько видов субсидий, которые предоставляются для поддержки разных категорий населения. "Телеграф" рассказывает об основных из них — государственных. На местах могут назначаться другие виды помощи. Самая массовая в Украине – субсидия на коммунальные услуги.

Субсидия на оплату услуг ЖКХ

Это адресная государственная помощь, предназначенная семьям с низким доходом, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Она покрывает расходы по управлению многоквартирным домом, абонентское обслуживание и коммунальные услуги (электрическую и тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и т.д.).

Условия получения Для получения жилищной субсидии необходимо, чтобы размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышал обязательный платеж, который считается индивидуально для каждого домохозяйства на основе его доходов. Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах через вебпортал ПФУ, портал "Дия", лично в Пенсионном фонде и т.д. Субсидия выплачивается ежемесячно. При назначении есть особенности для ВПЛ, арендаторов и т.п.

Субсидия на печное топливо

Этот вид субсидии также назначается адресно тем домохозяйствам, которые не имеют альтернативного способа отопления, кроме печей. Для субсидии учитываются доходы домохозяйства за предыдущий календарный год. Субсидия выплачивается единовременно, раз в год. Уязвимые категории до конца 2024 года могут получить дополнительную сумму помощи от международных доноров. Распределяет ее пенсионный фонд на основе имеющихся данных. Общая сумма выплаты на дрова или другое топливо не превышает 21 000 грн и предоставляется не во всех областях.

Субсидия на аренду

Эта субсидия пока только анонсирована, а заработать должна с середины января. Сумма помощи будет зависеть не только от достатка семьи, но и от стоимости арендованного жилья в области, где она назначается. Получать эту помощь смогут переселенцы, у которых аренда стоит более 30% доходов в нескольких "пилотных" областях.

Детали о начисленной субсидии и нюансах назначенной выплаты можно проверять на портале Пенсионного фонда. Ответ на заявку поступает в течение 14-30 дней.