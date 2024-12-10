100 врятованих дитячих життів: "Охматдит" та два відомих благодійних фонди виступили зі зворушливою ініціативою

Лікарі та волонтери взялися допомагати дітям-сиротам, чиє життя тримається на волосині. Йдеться про вихованців спеціалізованих дитячих будинків, які внаслідок різноманітних патологій не можуть харчуватися самостійно і для порятунку потребують установки спеціального медичного девайса – гастростоми. Без нього шансів на одужання, а інколи – й на виживання практично немає.

Одні дітки вірять у Санта-Клауса, інші – у святого Миколая, мріючи про подарунки. Водночас в Україні є чимало малюків, для котрих нездійсненною мрією є звичайний сніданок чи обід. Це, зазвичай, пацієнти із неврологічними порушеннями, які не можуть самостійно їсти, часто – ковтати, живуть з постійним болем, блювотою, вони втрачають вагу, страждають від аспіраційного синдрому чи навіть пневмоній, і все через дефіцит харчування. Ситуація виглядає ще трагічнішою, коли йдеться про таку вразливу категорію дітей, як вихованці спеціалізованих дитячих будинків, сиріт чи дітей, які потребують особливого догляду. Їм життєво необхідна гастростома, що забезпечує потрапляння їжі через трубку безпосередньо в шлунок, – без ризику для здоров’я. Надалі при ефективному лікуванні – дитина позбавляється дискомфорту при їжі, починає набирати вагу, фактично – отримує шанс на одужання.

Саме для таких діток НДСЛ "Охматдит" разом із благодійними фондами FRIDA та "Good Donations" запускають масштабний соціальний проєкт, покликаний забезпечити життєво необхідну допомогу дітям із неврологічними порушеннями та іншими складними захворюваннями.

Тристоронній меморандум передбачає транспортування, огляд та госпіталізацію пацієнтів, забезпечення їх гастростомами та хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. У кожного учасника процесу – своя зона відповідальності.

"Охматдит", завдяки мультидисциплінарній командній роботі, проводитиме повне обстеження маленького пацієнта, провідний хірург клініки Роман Жежера встановлюватиме гастростоми. "Охматдит" також забезпечуватиме реабілітацію. Проте, все це було б неможливо реалізувати без допомоги благодійних фондів.

FRIDA допомагає з транспортуванням дітей зі спеціалізованих дитячих закладів до лікарні.

"Ми не просто опікуємося дітьми, ми рятуємо їх життя. Наша мета – дати кожній дитині шанс жити без болю і страху. Гастростома – це не вирок, а можливість продовжувати жити", – підкреслила керівниця проєкту FRIDA, лікар-гастроентеролог Владислава Романюк.

"Good Donations" залучає кошти меценатів на закупівлю гастростом.

"Я часто кажу, що всі ми віримо в краще, але не знаємо, коли й кому з наших знайомих, близьких чи рідних знадобиться допомога. Тому ми раді бути частиною доброї ініціативи, яка рятуватиме життя дітей з дитячих будинків, адже на медичний догляд за ними часто бракує ресурсів. Добро має силу об’єднувати людей навколо важливих справ", – прокоментувала голова благодійного фонду "GoodDonations" Тетяна Сохар.

Медичні спеціалісти "Охматдиту" вже мають здобутки в рамках цієї ініціативи. Перша операція зі встановлення пункційної гастростоми була проведена у 2017 році. З того часу медики прооперували та встановили гастростоми понад 100 пацієнтам. І вже в грудні 2024 року лікарня прийняла першу дитину зі спеціалізованого дитячого закладу у рамках нового проєкту – 14-річну дівчинку з вагою 14,5 кг.

Роман Жежера розповів, що операція пройшла успішно: "Ми встановили гастростому пацієнту, що страждав роками. Це не просто пристрій – це шанс на нове життя для дитини, яка виховується без батьківського піклування".

Роман Жежера, Анастасія Барзилович, Анастасія Морозова, Анна Гіленко та Анна Яцульчак ще весною 2024 року почали виношувати ідею такого спецпроєкту.

Щотижня "Охматдит" прийматиме щонайменше одного пацієнта, а згодом планується збільшити кількість обстежень та лікувань. "Ми прагнемо розвивати проєкт і залучати більше підтримки, щоб збільшити кількість дітей, які отримують шанс на якісніше життя".

Дякуємо кожному, хто долучається до цієї важливої справи! Разом ми можемо зробити більше.