Познайомилися, а потім не бачилися 4 роки: як виглядає вдова загиблого голови МВС Дениса Монастирського

Жанна Монастирська подарувала чоловікові двох прекрасних синів

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня 2023 року, був сімейною людиною, проте особисте життя його було непублічним.

Покійний голова МВС був у щасливому шлюбі та виховував двох прекрасних дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про вдову Дениса Монастирського та як вона виглядає.

Що відомо про Жанну Монастирську

Жанна Вікторівна народилася 23 січня 1985 року, родом із Хмельницького. Здобула освіту у двох закладах: з 1989 по 2000 рік вона навчалася в Обласному ліцеї-інтернаті, а у період з 2002 по 2007 рік закінчила Хмельницький університет управління та права.

"Ми познайомилися ще тоді, коли я навіть не була студенткою. Потім фактично чотири роки ми не бачились. Але обʼєднала нас все ж таки культурна діяльність. Ми разом писали книгу про культурні памʼятки міста Хмельницький. Ось тоді й було пізнання одне одного і розуміння того, що у нас є багато спільних інтересів та поглядів", — розповіла історію знайомства Жанна Монастирська в інтерв’ю ТСН.

Жанна Монастирська (зліва) із чоловіком

Дружина покійного Дениса Монастирського розпочала свою кар’єру як викладач, пізніше обійняла посаду доцента у Хмельницькому інституті управління та права. Нині вона обіймає посаду головного спеціаліста відділу представництва та судово-аналітичної роботи в Управлінні правового забезпечення ДБР.

Подружжя разом виховувало двох синів – Павла та Михайла. "Як батько і чоловік для мене він найкращий. Були походи в ліс з розпалюванням багаття, походи на байдарках, в гори. Обидва сини дуже схожі на батька. Це помічається в рисах характеру, в словах, поведінці, зовнішності. Я дуже вдячна Денису, що він залишив відеощоденники. І навіть якщо він не може бути присутнім зараз фізично з синами, він зробив дуже багато для того, щоб вони могли пишатися своїм батьком", – поділилася вдова Монастирського.

Після трагічної авіакатастрофи, яка забрала життя Дениса Анатолійовича, Жанна стала співавтором документального проєкту "Незавершений політ". Цей проєкт був присвячений життю та роботі її чоловіка.

"Він (чоловік — ред.) мені наснився лише раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що в цьому сні від нього прозвучала фраза "Все буде добре". Я це розцінюю по відношенню до нашої країни", — розповідала Жанна Вікторівна у докфільмі "БОРТ 54".

Нагадаємо, що загиблого голову МВС поховали на Байковому цвинтарі у Києві. "Телеграф" писав, як виглядає могила Дениса Монастирського.