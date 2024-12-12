Познакомились, а потом не виделись 4 года: как выглядит вдова погибшего главы МВД Дениса Монастырского

Жанна Монастырская подарила мужу двоих прекрасных сыновей

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который погиб в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года, был семейным человеком, но личная жизнь его была непубличной.

Покойный глава МВД был в счастливом браке и воспитывал двух прекрасных детей. "Телеграф" рассказывает, что известно о вдове Дениса Монастырского и как она выглядит.

Что известно о Жанне Монастырской

Жанна Викторовна родилась 23 января 1985 года, родом из Хмельницкого. Получила образование в двух учреждениях: с 1989 по 2000 год она училась в Областном лицее-интернате, а в период с 2002 по 2007 год окончила Хмельницкий университет управления и права.

"Мы познакомились еще тогда, когда я даже не была студенткой. Потом фактически четыре года мы не виделись. Но объединила нас все же культурная деятельность. Мы вместе писали книгу о культурных достопримечательностях города Хмельницкий. Вот тогда и было познание друг друга и понимание того, что у нас много общих интересов и взглядов", — рассказала историю знакомства Жанна Монастырская в интервью ТСН.

Жанна Монастырская (слева) с мужем

Супруга покойного Дениса Монастырского начала свою карьеру в качестве преподавателя, позже заняла должность доцента в Хмельницком институте управления и права. В настоящее время она занимает пост главного специалиста отдела представительства и судебно-аналитической работы в Управлении правового обеспечения ГБР.

Супруги вместе воспитывали двух сыновей — Павла и Михаила. "Как отец и муж для меня он самый лучший. Были походы в лес с разжиганием костра, походы на байдарках, в горы. Оба сына очень похожи на отца. Это замечается в чертах характера, в словах, поведении, облике. Я очень благодарна Денису, что он оставил видеодневники. И даже если он не может присутствовать сейчас физически с сыновьями, он сделал очень многое для того, чтобы они могли гордиться своим отцом", — поделилась вдова Монастырского.

После трагической авиакатастрофы, унесшей жизнь Дениса Анатольевича, Жанна стала соавтором документального проекта "Незавершенный полет". Этот проект был посвящен жизни и работе ее мужа.

"Он (муж — ред.) мне приснился только раз после этой катастрофы. Это, пожалуй, очень символично, потому что это было 24 февраля 2023 года. Был очень короткий сон, но самое главное, что в сне от него прозвучала фраза "Все будет хорошо". Я это расцениваю по отношению к нашей стране", — рассказывала Жанна Викторовна в докфильме "БОРТ 54".

Напомним, что погибшего главу МВД похоронили на Байковом кладбище в Киеве. "Телеграф" писал, как выглядит могила Дениса Монастырского.