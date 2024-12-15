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Ялинкові прикраси родом з СРСР: чим прикрашали новорічне дерево наші батьки (фото)

Автор
Юлія Крутякова
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Автор
Ялинкові прикраси
Ялинкові прикраси. Фото Колаж "Телеграфу"

Якісної деталізації цим прикрасам дещо бракувало

За часів Радянського союзу святкування Нового року було чи не найбільшим святом. Витіснивши Різдво, цей день став культовим для багатьох сімей і готувались до нього як належить. Головну окрасу будинку — ялинку — прикрашали не тільки гірляндами, а й іграшками, які часто були скляними.

У старшого покоління досі збереглись дивакуваті різнокольорові бурульки та кульки. "Телеграф" зробив підбірку популярних ялинкових прикрас часів СРСР.

У 1950-х, окрім вже звичних на той час іграшок на ниточці, зʼявились ще іграшки на застібках. Вони чіплялись на ялинкову гілку, а не звисали з неї. Серед іграшок часто можна було зустріти персонажів казок або мультфільмів.

Джин
Джин
Зайчик
Зайчик

Також чи не у кожного на ялинці була або дівчинка на санчатах, або дівчинка з лялькою. Та деталізації цим прикрасам дещо бракувало, адже обличчя у персонажів розмазані, а ляльку у руці навіть складно впізнати.

Дівчинка з лялькою
Дівчинка з лялькою
Парашут та лампа
Парашут та лампа
Баба Яга та Мужичок з кулачок
Баба Яга та Мужичок з кулачок

Так і після виходу стрічки "Карнавальна ніч" популярною ялинковою прикрасою став скляний годинник з поплившими стрілками.

Ялинкові іграшки зі стекляруси були також популярними, але через свою крихкість рідко витримували випробування часом. У таких іграшок часто зустрічались дивакуваті геометричні форми.

Окрім бурульок, на новорічне дерево ще вішали так звані ракетні піки. А на верхівці красувалась або червона, або різнокольорова зірка — вже звичний символ СРСР.

Ракетні піки
Червона зірка
Червона зірка
Різнокольорова зірка
Різнокольорова зірка

Раніше "Телеграф" розповідав про новорічні продукти, які були дефіцитними у СРСР.

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#СРСР #Новий рік