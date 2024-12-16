Почему мандарины в СССР продавались только под Новый год

Мандарины часто были единственными свежими фруктами на праздничном столе

Для большинства Новый год ассоциируется с мандаринами, однако не всегда они были так широко доступны. В советское время мандарины появлялись на прилавках только под зимние праздники и то в ограниченном количестве.

"Телеграф" расскажет, почему популярный цитрусовый фрукт был в дефиците в СССР и как он стал символом Нового года.

В Советские времена новогодние праздники ассоциировались исключительно с мандаринами, потому что именно для праздничного стола и в качестве лакомства детям их и дарили. Однако такой дефицит был обусловлен тем, что после Первой мировой войны единственным импортером мандаринов в СССР была Грузия.

Эта страна не могла покрыть все потребности Союза, поэтому цитрусовые появлялись на прилавках в очень ограниченном количестве. С начала импорта мандарины очень берегли, поэтому каждый фрукт заворачивали в бумагу золотистого цвета.

Уже с 1960 года количество мандаринов на прилавках увеличилось, ведь начался импорт цитрусовых из Марокко. Но и этим Союз не мог удовлетворить потребности всех семей. Однако цена на них резко упала. Часто это были единственные свежие фрукты на праздничном столе, которые мог позволить себе советский человек на новогодний стол.

Мандарины пытались привозить аккурат к Новому году, чтобы они не портились от мороза и транспортировки. Поэтому именно в этот период начинался ажиотаж.

Из-за регулярных продаж цитрусовых перед Новым годом в течение десятилетий мандарины и стали символом зимних праздников. Хотя сейчас их можно купить даже летом.

Напомним, что в СССР елки украшали стеклянными игрушками, дождиком и гирляндами.

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