Кутя на Святвечір-2024: скільки коштує головна різдвяна страва

Можна приготувати кутю самостійно з сухих інгредієнтів або купити вже готову страву

Напередодні Різдва 24 грудня українці зберуться родинами на Святвечір. Головною на столі цього вечора є кутя — обрядова страва, яка має функцію вшанування предків. Скільки цього року коштує приготувати її, підрахував "Телеграф".

Кутя за традиційним рецептом готується з пшениці, маку, з додаванням меду, родзинок, горіхів тощо. У магазинах та на ринках уже цілі полиці заповнені необхідним крамом.

Кілограм пшеничної крупи коштує близько 25 гривень, залежно від виробника. Упаковка сухого маку коштує 40 гривень (125 грамів). Якщо ви не хочете чи не маєте можливість терти його, то можна придбати макову начинку з цукром (75-130 гривень, залежно від маси та виробника).

Також для куті потрібно трішки меду. На ринку невеличка баночка 0,2 літра коштуватиме близько 26 гривень. Ціна горіхів — 80 гривень за літр. Родзинки коштують близько 40 гривень за 200 г пачку.

У магазинах та в інтернеті також можна помітити готову кутю, яку можна одразу споживати. За порцію такої страви вагою у 880 грамів потрібно заплатити близько 180 гривень.

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