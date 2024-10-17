Не за копійки та не виходячи з дому: де вчителям готові платити до 30 тисяч в місяць
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Підібрали 3 вакансії, де платять до 30 тисяч
Вчителі в Україні поки не отримують 4 тисячі доларів на місяць, як обіцяв Зеленський у своїй передвиборчій кампанії. Проте на ринку праці з'явилися вакансії, де можна заробляти значно вище середнього.
У деяких випадках пропонують гнучкий графік та гідну оплату. Розглянемо кілька цікавих пропозицій для вчителів, які шукають роботу з високою зарплатнею.
Репетитор англійської мови для дітей
Одна з компаній шукає викладачів англійської мови для роботи з дітьми. Зарплата становить від 15 000 до 30 000 гривень на місяць. Робота повністю дистанційна, з можливістю обирати зручний графік. Для отримання максимальної зарплатні потрібно працювати 8 годин на день, 5 днів на тиждень.
Компанія пропонує власну методику викладання та всі необхідні матеріали. Головне завдання викладача – якісно проводити уроки. Є можливості для професійного розвитку та кар'єрного зростання. Викладачі можуть працювати з різними віковими групами, проводити індивідуальні та групові заняття, а також спікінг-клаби.
Викладач французької мови
Міжнародна освітня компанія пропонує вакансію викладача французької мови з зарплатою від 15 000 до 30 000 гривень. Компанія має власну інтерактивну платформу та методику викладання. Робота повністю дистанційна, з можливістю обирати зручний графік.
Вимоги до кандидатів такі: досвід викладання від 6 місяців, знання французької мови на рівні B2 та вміння мотивувати студентів.
Викладач-методист пробних занять в онлайн-школу математики
Онлайн-школа шукає викладача-методиста для проведення пробних занять з математики. Зарплата становить від 15 000 до 30 000 гривень. Робота передбачає гнучкий графік 5/2, який можна планувати самостійно кожного тижня.
Обов'язки такі: проведення пробних уроків тривалістю 50-60 хвилин, тестування рівня знань учнів та продаж освітніх продуктів школи. Компанія пропонує повне навчання, офіційне працевлаштування та можливість працювати віддалено з будь-якої точки світу.
Раніше "Телеграф" також писав про те, що систему навчання для частини дітей в Україні змінять. За кожним учнем із окупованих територій буде закріплено персонального вчителя.