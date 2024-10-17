Не за копійки та не виходячи з дому: де вчителям готові платити до 30 тисяч в місяць

Підібрали 3 вакансії, де платять до 30 тисяч

Вчителі в Україні поки не отримують 4 тисячі доларів на місяць, як обіцяв Зеленський у своїй передвиборчій кампанії. Проте на ринку праці з'явилися вакансії, де можна заробляти значно вище середнього.

У деяких випадках пропонують гнучкий графік та гідну оплату. Розглянемо кілька цікавих пропозицій для вчителів, які шукають роботу з високою зарплатнею.

Репетитор англійської мови для дітей

Одна з компаній шукає викладачів англійської мови для роботи з дітьми. Зарплата становить від 15 000 до 30 000 гривень на місяць. Робота повністю дистанційна, з можливістю обирати зручний графік. Для отримання максимальної зарплатні потрібно працювати 8 годин на день, 5 днів на тиждень.

Компанія пропонує власну методику викладання та всі необхідні матеріали. Головне завдання викладача – якісно проводити уроки. Є можливості для професійного розвитку та кар'єрного зростання. Викладачі можуть працювати з різними віковими групами, проводити індивідуальні та групові заняття, а також спікінг-клаби.

Викладач французької мови

Міжнародна освітня компанія пропонує вакансію викладача французької мови з зарплатою від 15 000 до 30 000 гривень. Компанія має власну інтерактивну платформу та методику викладання. Робота повністю дистанційна, з можливістю обирати зручний графік.

Вимоги до кандидатів такі: досвід викладання від 6 місяців, знання французької мови на рівні B2 та вміння мотивувати студентів.

Викладач-методист пробних занять в онлайн-школу математики

Онлайн-школа шукає викладача-методиста для проведення пробних занять з математики. Зарплата становить від 15 000 до 30 000 гривень. Робота передбачає гнучкий графік 5/2, який можна планувати самостійно кожного тижня.

Обов'язки такі: проведення пробних уроків тривалістю 50-60 хвилин, тестування рівня знань учнів та продаж освітніх продуктів школи. Компанія пропонує повне навчання, офіційне працевлаштування та можливість працювати віддалено з будь-якої точки світу.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що систему навчання для частини дітей в Україні змінять. За кожним учнем із окупованих територій буде закріплено персонального вчителя.